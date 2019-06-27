У правительства болит за всех Нуждающихся обещают обеспечить анальгетиками к 2023 году

Подсчитать реальное количество нуждающихся в паллиативной помощи и сильнодействующих обезболивающих пообещали в правительстве РФ. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила на заседании возглавляемого ею совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, что соответствующий приказ Минздрава уже находится в Минюсте. Госпожа Голикова также заявила, что к 2023 году все необходимые лекарственные формы будут производиться на территории России.

«К сожалению, обезболивание — одна из проблем, с которой сталкиваются люди, имеющие соответствующие показания,— заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.— Это одна из самых больших проблем для паллиативных пациентов». Заседание совета по вопросам попечительства в социальной сфере, который возглавляет вице-премьер РФ Татьяна Голикова, прошло в четверг на Московском эндокринном заводе. Он является ведущим отечественным производителем наркотических обезболивающих препаратов.

Перед заседанием господин Медведев и госпожа Голикова осмотрели производственные цеха предприятия.

Дмитрий Медведев заявил, что увеличение объемов производства должно полностью обеспечить потребности российских пациентов в сильнодействующих анальгетиках, что позволит «не зависеть» от иностранных производителей.

Открывая заседание, господин Медведев напомнил, что в марте 2019 года президент РФ подписал закон об оказании паллиативной помощи. Документ закрепил право пациента на обезболивание наркотическими и психотропными препаратами, а также на получение нужных медикаментов и медицинского оборудования на дому.

Татьяна Голикова сообщила, что 25 июня 2019 года Минздрав РФ изменил ведомственный приказ о порядке оценки потребности в лекарствах — «сколько реально нам требуется препаратов для нуждающихся больных»: «Теперь это считается не от количества коек, а от реальных пациентов… И здесь мы должны организовать стопроцентное обеспечение нуждающихся». По словам вице-премьера, документ находится на регистрации в Минюсте. Госпожа Голикова отметила, что в России «18 регионов имеют возможность производить наркотические препараты, 43 региона — психотропные препараты».

По оценкам эндокринного завода, в сильнодействующих обезболивающих нуждаются около 300 тыс. больных.

Ранее благотворительный фонд «Вера» подсчитал, основываясь на методиках Всемирной организации здравоохранения, что в России в паллиативной помощи нуждаются 1,3 млн пациентов, из них около 800 тыс. человек получают наркотические обезболивающие.

«Министерство здравоохранения, Министерство промышленности и торговли, эндокринный завод отрабатывают реальную потребность, сколько нужно субстанций для того, чтобы производить эти формы в аптечной сети, и сколько реально нам потребуется,— заявила госпожа Голикова.— Но я думаю, что с изменением нормативной базы еще произойдут дополнительные уточнения». Она также пообещала, что к 2023 году «те лекарственные формы, которые необходимы для оказания паллиативной помощи и взрослому, и детскому населению, будут у нас полностью», так как «российское производство будет двигаться и дальше в сторону импортозамещения».

Господин Медведев отметил, что в России «возникают вопросы совершенствования законодательства», связанного с применением сильнодействующих обезболивающих, и некоторых других законов, в том числе и уголовного кодекса. «Этот вопрос требует обсуждения,— сказал он.— Результатом такой работы должна быть полная обеспеченность всех нуждающихся необходимыми препаратами в самых разных формах».

Напомним, в ходе прямой линии президента РФ 20 июня член совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере, основатель фонда «Вера» Нюта Федермессер заявила, что фактором, препятствующим развитию паллиативной помощи в стране, является ст. 228.2 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). По ее словам, страх врачей перед уголовным преследованием мешает им выписывать обезболивающие: «Нужно декриминализовать эту статью». Президент согласился, что если пациенту необходимо больше уколов, «чем положено по регламенту», врачи не должны нести ответственность, предложил фиксировать нештатные ситуации специальным актом и заявил о необходимости системы отчетности в обороте наркотических средств при оказании медицинской помощи.

Господин Медведев попросил членов совета представить ему предложения, включая те, что «на стыке с другими отраслями права, включая уголовное законодательство». Он также пообещал помочь «ускорить» принятие документов, необходимых для обеспечения обезболивающими всех нуждающихся: «Если нужно, сами переговорите или мне скажите, я соответствующее распоряжение дам, чтобы все инструкции Министерства здравоохранения или иные нормативные акты вышли как можно быстрее».

Надежда Ярмула, Валерия Мишина