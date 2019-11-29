Что ждет россиян в декабре 2019 года Краткий обзор основных законодательных нововведений

С 1 декабря вступает в силу обновленный перечень сильнодействующих веществ, производство и оборот которых на территории России ограничены. В новый список попадут прегабалин, тапентадол и тропикамид, за их незаконную продажу и хранение вводится уголовная ответственность.

Когда правительство планирует обеспечить сильнодействующими анальгетиками тех, кто в них нуждается,— в материале “Ъ”.

С 1 декабря для ряда товаров потребуется обязательная маркировка. Речь идет о духах и туалетной воде, шинах, мужской и женской одежде из искусственной или натуральной кожи, а также из трикотажа. В перечень также попали предметы верхней одежды — пальто, ветровки, плащи и другие изделия. Маркировки потребуют и фотокамеры.

Как принималось решение об обязательной маркировке этих товаров — в материале “Ъ”.

С 1 декабря вводится базовый стандарт по защите прав и интересов получателей финансовых услуг от саморегулируемых организаций (СРО). Стандартом определены правила информирования получателей финансовых услуг, требования к сотрудникам брокеров, работающим с клиентами, порядок рассмотрения обращений и жалоб.

Как защищают розничных инвесторов, выходящих на фондовый рынок,— в интервью президента НАУФОР Алексея Тимофеева.

С 1 декабря госучреждения снова смогут закупать мебель иностранного производства — металлическую и деревянную офисную мебель, матрасы, деревянную мебель для спальни, столовой и гостиной, диваны, софы, кушетки, кровати-трансформеры и т. д.

Сколько могут потерять российские производители мебели после отмены моратория — в материале “Ъ”.

2 декабря истекает срок добровольной уплаты гражданами налогов — транспортного, земельного и налога на имущество. С 3 декабря на неоплаченную сумму будут начисляться пени, а налогоплательщик попадет в разряд должников.

Какова доля имущественных налогов с физлиц в бюджетах российских регионов — в материале “Ъ”.

С 5 декабря вступает в силу федеральный реестр недобросовестных водопользователей. Попасть в него, значит, лишиться права на использование водного объекта минимум на два года. В реестр могут быть внесены как физические, так и юрлица, использующие водные объекты не по назначению или с нарушениями законодательства.

Как Минсельхоз предлагал штрафовать нарушителей требований по сохранению водных ресурсов — в материале “Ъ”.

С 21 декабря вводится экологический класс «Евро-6» для транспортных средств категорий M и N — пассажирских и грузовых автомобилей, а также их двигателей. Соответствующие изменения внесены в Технический регламент Таможенного союза.

Какими будут обновленные автобусы и грузовики экостандарта «Евро-6» — в материале “Ъ”.

С 28 декабря увеличивается ответственность за вред, причиненный при воздушных перевозках пассажиров, багажа и груза.

На какие компенсации можно рассчитывать, если отдых испорчен по вине авиакомпании,— в материале “Ъ”.

С 31 декабря вступают в силу правила привлечения платежного агрегатора в качестве платежного агента. С агентами подобного рода можно будет заключать договоры на денежные переводы и идентификацию участников расчетов. Привлекать агентов смогут банки или небанковские кредитные организации. Помимо прочего агенты обязуются предоставлять операторам информацию о юрлицах и ИП, с которыми они заключили договоры об электронных платежах или переводах от имени банков.

Как вводился контроль за платежными агрегаторами — в материале “Ъ”.

До 31 декабря включительно участники госзакупок должны пройти обязательную регистрацию в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок. В противном случае с 1 января 2020 года они не смогут принимать участия в торгах.

Как вводили постепенную регистрацию в ЕИС — в материале “Ъ”.

31 декабря заканчивается срок подачи заявления на реструктуризацию ипотечного кредита в рамках государственной программы помощи отдельным категориям заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Речь идет об инвалидах, ветеранах боевых действий, родителях одного или нескольких несовершеннолетних детей и т. д.

Какие льготы и субсидии предусматривает бюджет на следующий год — в материале “Ъ”.

Анна Поваго