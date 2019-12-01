МВД считает, что внесение трех препаратов в список сильнодействующих не усложнит выписку рецептов на них

МВД заявило, что расширение списка сильнодействующих веществ, производство и оборот которых в стране ограничены, не осложнит выписку рецептов на лекарства, содержащие эти вещества. С 1 декабря в этот перечень попали прегабалин (противоэпилептический препарат), тапентадол (опиоидное обезболивающее) и тропикамид (капли для расширения зрачка). Все три препарата — из списка жизненно необходимых лекарств.

«Отнесение указанных веществ к категории сильнодействующих не усложнит выписку рецептов на содержащие их медикаменты, поскольку они включены в перечень лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету, утвержденный приказом Минздрава»,— заявили журналистам в пресс-службе МВД (цитата по ТАСС).

В ведомстве добавили, что уголовная ответственность, введенная за незаконные покупку, хранение и продажу сильнодействующих веществ, является «действенных инструментом» борьбы с распространением лекарств, используемых в немедицинских целях.

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