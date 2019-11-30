Замглавы СКР по Свердловской области задержали при получении взятки

В Екатеринбурге задержали первого заместителя руководителя СУ СКР по Свердловской области, полковника юстиции Михаила Бусылко. Источник “Ъ-Урал” рассказал, что следователя задержали при получении взятки в размере 18 млн руб. Известно, что деньги высокопоставленному силовику передавал адвокат. Сейчас Михаил Бусылко находится в ИВС, в воскресенье состоится суд по мере пресечения, следователи будут настаивать на аресте. Операцию проводили сотрудники ФСБ и четвертого следственного управления (дислоцируется в Екатеринбурге).

В ФСБ от комментариев отказались, в областном СКР пообещали уточнить информацию. Позже в СКР рассказали, что помимо Михаила Бусылко был задержан и адвокат адвокатской палаты Владимирской области. По данным источника “Ъ-Урал”, речь идет об адвокате Владиславе Вострецове. Михаилу Бусылко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ (получение взятки), адвокату — по ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

«Михаил Бусылко и адвокат задержаны при получении взятки в ходе совместно проведенных с УФСБ России по Свердловской области оперативных мероприятий. Незаконное вознаграждение предназначалось за решение вопроса об отмене постановления о прекращении уголовного дела», — говорится в сообщении СКР.

Михаилу Бусылко 43 года. На сайте СКР по Свердловской области сказано, что трудовую деятельность в органах прокуратуры он начал с 1998 года. Занимал должности следователя прокуратуры Чкаловского района Екатеринбурга, старшего следователя прокуратуры Свердловской области, а также следователя по особо важным делам управления Генпрокуратуры РФ по УрФО.

В 2007-2011 годах был заместителем руководителя следственного отдела и руководителем второго следственного отдела СК при прокуратуре России по УрФО. С 2011 года занимал должность заместителя руководителя следственного управления СК России по Уральскому федеральному округу. Неоднократно поощрялся за успешную службу в органах прокуратуры и СКР.

Татьяна Дрогаева