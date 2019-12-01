Адвоката, который передал взятку замглавы СКР по Свердловской области, отправили под домашний арест

Адвоката Владислава Вострецова, которого обвиняют в посредничестве при передаче взятки заместителю главы СКР по Свердловской области Михаилу Бусылко, отправили под домашний арест до 28 января. Решение в воскресенье вынес Ленинский райсуд Екатеринбурга. Заседание по мере пресечения прошло в закрытом режиме. Ранее в этот же день суд вынес аналогичное решение в отношении Михаила Бусылко. Фабулу дела стороны не комментируют.

По словам адвоката Вострецова Юрия Еланцева, его подзащитный свою вину признает и сотрудничает со следствием. По его словам, дело, которое Бусылко помог возбудить, касается мошенничества с активами завода АО «Металлургический завод имени Бардина». Потерпевшим по делу проходил собственник предприятия Виталий Трухин. Его расследовали год, после чего прекратили, но в сентября снова начали расследовать. По словам адвоката, Трухин и просил Вострецова через Бусылко решить вопрос о возбуждении уголовного дела. Сам Трухин по делу о взятке проходит свидетелем.

Господин Еланцев также уверяет, что общая сумма взятки составила 1,8 млн руб. При передаче последних 300 тыс. руб. и были задержаны фигуранты дела. Произошло это на парковке «Мегамарта» на улице Айвазовского, 53.

Татьяна Дрогаева