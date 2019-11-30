Адвокат, задержанный по делу о взятке замглавы СКР по Свердловской области, был главным следователем Верхней Пышмы

Адвокат Владислав Вострецов, который был задержан вместе с замглавы СКР по Свердловской области Михаилом Бусылко во время передачи взятки 18 млн руб., с 2007 года возглавлял Верхнепышминский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Свердловской области. Из следственных органов он ушел год назад.

Вострецова и Бусылко задержали при передачи взятки. Как рассказали в следственном комитете, Михаил Бусылко за деньги обещал решить вопрос с отменой постановления о возбуждении уголовного дела. О каком именно деле идет речь, пока неизвестно.

Адвокат Сергей Колосовский охарактеризовал Владислава Вострецова, как человека, через которого следственный комитет решал «свои непростые дела». В качестве примера он привел дело против оперативника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по региону Александра Зубовича, которого обвиняли в превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью. В этом деле Вострецов был представителем потерпевшего и , по словам господина Колосовского, всячески «мешал вынесению оправдательного приговора».

Уголовное преследование полицейского началось в 2013 году после спецоперации ОБНОНа в ночном клубе «Пушкин». Во время операции полицейские совместно с коллегами из УФСКН задержали екатеринбургского бизнесмена Алексея Тучкова, рядом с которым был найден пакет с кокаином. Через сутки после задержания бизнесмен был госпитализирован с разрывом печени, а также пришлось удалить ему мочевой пузырь. В итоге следствие посчитало установленным, что бизнесмена избил оперативник Александр Зубович во время задержания. Этой версии придерживался и сам потерпевший.

Первый приговор судья Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга Владимир Порозов вынес Александру Зубовичу в июне 2015 года. Он был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и приговорен к семи годам лишения свободы. Но Свердловский облсуд отменил решение нижестоящего суда и направил дело на новое рассмотрение. В 2016 году Верх-Исетский райсуд вновь вынес приговор подсудимому, но оставил прежнее наказание. В итоге дело было направлено на пересмотр в третий раз, где господин Зубович и был оправдан из-за отсутствия состава преступления.

Татьяна Дрогаева