Решение Дании по «Северному потоку-2» не приостановят из-за жалобы

В Датский апелляционный совет по вопросам энергетики поступила жалоба на решение Датского энергетического агентства (ДЭА), которое одобрило прокладку газопровода «Северный поток-2» (Nord Stream 2). Как пояснили в обеих организациях, решение Дании из-за этого не приостанавливается.

Жалобу на решение Дании собиралась подать Украина. Глава украинского Минэнерго Алексей Оржель сообщил о таких планах 22 ноября. Апелляцию можно было подать до 27 ноября.

«Разрешение может быть использовано Nord Stream 2 согласно решению ДЭА. В целом жалоба не имеет приостанавливающего действия»,— сообщила ТАСС представитель пресс-службы Апелляционного совета Эллен Эвиг Ёргенсен.

В Датском энергетическом агентстве также заявили, что жалоба не влияет на решение Дании. «В среду (27 ноября.— “Ъ”) Датское энергетическое агентство утвердило условия, связанные со строительством трубопровода, поэтому я могу подтвердить, что компания Nord Stream 2 может продолжить реализацию проекта»,— сказал глава пресс-службы ДЭА Туре Фалбе-Хансен.

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Его протяженность — более 1,2 тыс. км.

Напомним, в конце октября «Газпром» преодолел последнее препятствие на пути завершения строительства «Северного потока-2»: Дания после двухлетнего обсуждения выдала разрешение на прокладку трубопровода. Она была последней страной, которая задерживала строительство. 13 ноября парламент Германии также принял закон, которые фактически позволяет «Газпрому» обойти нормы газовой директивы ЕС и использовать газопровод «Северный поток-2» на полную мощность.

О снятии препятствий для «Северного потока-2» читайте в материале “Ъ” «Принцип датский».

Подробнее о решении проблем с газовой директивой — в публикации “Ъ” «Поток обратной силы не имеет».