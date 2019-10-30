Дания разрешила проложить «Северный поток-2» через свои воды

Датское энергетическое агентство одобрило строительство «Северного потока-2» и выдало соответствующее разрешение оператору Nord Stream 2, сообщается на сайте организации. От этого решения Дании зависело, будет ли отложен запуск газопровода.

«Дания обязуется разрешить прокладку трубопровода с учетом заботы о ресурсах и окружающей среде и при необходимости готова указать маршрут, по которому его можно проложить»,— говорится в заявлении. Карта такого маршрута опубликована на сайте агентства.

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год пройдет из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Проектом занимается компания Nord Stream 2 AG, учредителем которой является ПАО «Газпром».

Напомним, запуск «Северного потока-2» ожидался к концу этого года. Однако в связи с тем, что Дания не выдавала разрешение на прокладку трубопровода по заявленному маршруту, его ввод мог быть отложен как минимум на полгода, заявляли в Nord Stream 2. В октябре глава австрийской OMV Райнер Зеле сообщил, что у оператора проекта есть «хорошие шансы» получить от Дании разрешение на строительство «Северного потока-2». Министр энергетики России Александр Новак также говорил о том, что Москва рассчитывает построить газопровод по заявленному маршруту, так как у Дании нет оснований на отказ в стройке.

О том, какие были разногласия с Данией по «Северному потоку-2», читайте в материале “Ъ” «Дания сдвигает "Северный поток-2" на год».

О том, как президент России намекнул на возможность обойти воды Дании,— в публикации “Ъ” «"Северный поток-2" получил иллюзию маневра».