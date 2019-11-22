Украина может оспорить разрешение Дании на «Северный поток-2»

Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство газопровода «Северный поток-2», сообщил глава украинского Минэнерго Алексей Оржель. В октябре Дания после двухлетнего обсуждения выдала разрешение на прокладку трубопровода, что позволило не откладывать его запуск.

Газопровод «Северный поток-2» мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит из России в Германию по дну Балтийского моря рядом с уже действующим «Северным потоком». Его протяженность — более 1,2 тыс. км.

Чем конкретно Киев обоснует свои претензии по газопроводу, неизвестно. «Мы сейчас рассматриваем возможности как-то, с точки зрения экологии, подать апелляцию»,— заявил господин Оржель в интервью «24 каналу».

Министр добавил, что, с учетом всех трат и взятых обязательств, Россия должна будет реализовать проект газопровода до конца. «Я думаю, что 1 января 2020 года все же "Северный поток-2" не будет полностью функциональным, и мы все же должны находить решения»,— считает Алексей Оржель. Он убежден, что украинская газотранспортная система может конкурировать с российскими инфраструктурным проектам, и европейский рынок от этого выиграет.

Россия рассчитывает, что «Северный поток-2» заработает в середине 2020 года. 13 ноября парламент Германии также принял законы, которые фактически позволяют «Газпрому» обойти нормы газовой директивы ЕС и использовать «Северный поток-2» на полную мощность.

О снятии препятствий для газопровода читайте в материале “Ъ” «Принцип датский».

Подробнее о решении проблем с газовой директивой — в публикации “Ъ” «Поток обратной силы не имеет».