В Пентагоне заявили о потере военного превосходства НАТО над Россией

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано». Он призвал альянс работать над новой стратегией, представленной в мае, сообщается на сайте Пентагона.
«Россия является конкурентом, и преимущество НАТО над возрождающейся Россией подорвано»,— сказал господин Данфорд журналистам по итогам заседания военного комитета НАТО в Словении.
По его словам, руководство НАТО признает изменившийся расклад сил. «Мы согласовываем планирование, которое идет внутри НАТО, а также коллективные усилия по развитию нашего потенциала»,— сказал генерал.
Напомним, в начале сентября глава Пентагона Марк Эспер рекомендовал России изменить свое поведение на мировой арене и вести себя как «нормальная страна», которая разделяет западные ценности. Так он прокомментировал слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россию не стоит отталкивать от Европы. Министр обороны России Сергей Шойгу на это ответил, что Россия пока побудет «ненормальной» страной.
19 августа президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Во время переговоров он заявил, что Россия является «глубоко европейской страной», и он верит в Европу «от Лиссабона до Владивостока».
О том, как прошла встреча двух лидеров, читайте в материале “Ъ” «Запарижская сечь».
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