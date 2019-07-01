Россию опять обвинили в желании завоевать мир

Россия по-прежнему представляет собой не только военную, но и политико-идеологическую угрозу для западных государств, говорится в докладе нескольких аналитических центров США, опубликованном Пентагоном. По их мнению, конфликт внутри США играет на руку России и не дает политикам осознать масштаб угрозы. Москва, по словам авторов, планирует «восстановить имидж великой державы», а затем «представить себя добросовестным партнером и успешным посредником».
Согласно новому докладу, подготовленному для американского военного ведомства группой из более чем 20 аналитиков ведущих исследовательских центров и военных учебных заведений США, главной целью российской внешней политики является поражение Соединенных Штатов. В Америке подобный отчет называется White Paper и, в отличие от обычных докладов экспертов военного ведомства, подлежит публикации.
«Вопреки общепринятой аналитике, после 20 лет правления Владимира Путина Россия представляет собой не только политическую и военную угрозу Западу, но и идеологическую,— говорится в докладе.— Несмотря на то что НАТО продолжает значительно превосходить Москву в военном отношении, это превосходство снижается, и проблемы западного мира в отдельных военных сферах вызывают тревогу. Более того, нежелание западных экспертов и правительств противостоять идеологическим, а также политическим и военным угрозам со стороны путинизма означает, что угроза военного конфликта растет».
Как утверждает группа аналитиков, у российской внешней политики есть несколько целей.
Для того чтобы добиться этих целей, Россия якобы применяет все «варианты гибридной войны», в том числе «использование невоенных сил и других подразделений, вмешательство в политические процессы, экономическое и энергетическое давление (в основном в Африке), шпионаж и пропагандистское манипулирование». При этом аналитики уверены, что американские спецслужбы пока не могут противостоять действиям России из-за «отсутствия координации между ведомствами».
28 июня президент России Владимир Путин встретился в японской Осаке с президентом США Дональдом Трампом и, как считает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, поговоривший с Владимиром Путиным сразу после этой встречи, остался в безусловно хорошем настроении.
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