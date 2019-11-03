Heritage Foundation назвал Россию реальной военной угрозой США

Россия остается реальной военной угрозой для США и ее интересов в Европе, говорится в докладе Index of U.S. Military Strength американского исследовательского института Heritage Foundation. В документе отмечается, что Москва отдает приоритет усилению своей армии.

В дальнейшем главная угроза для США может перейти Китаю. При этом эксперты оценили военный потенциал США достаточным для противостояния в одном военном конфликте. «Вашингтон не сможет одновременно участвовать в двух географически разнесенных конфликтах против Москвы и Пекина»,— говорится в тексте доклада.

В сентябре председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано». Он призвал альянс работать над новой стратегией, представленной в мае. Ранее Пентагон опубликовал доклад о российской угрозе.

О том, как Россию обвинили в желании завоевать мир,— в материале “Ъ”.