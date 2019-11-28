Германия обжаловала ограничение доступа «Газпрома» к Opal

Германия обжаловала решение Европейского суда юстиции об ограничении доступа «Газпрома» к мощностям газопровода Opal, который соединяет Nord Stream («Северный поток») с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Жалоба была подана 20 ноября, сообщили ТАСС в Министерстве экономики и энергетики ФРГ.

Ранее о жалобе сообщало «Польское радио». По информации вещателя, дело зарегистрировано и ему присвоен номер.

Решение об ограничении доступа к мощностям газопровода компании Opal для «Газпрома» вступило в силу 14 сентября. До этого Евросоюз отменил решение Еврокомиссии (ЕК) 2016 года, согласно которому «Газпром» мог полностью использовать мощности газопровода Opal. Украина и Польша опасались, что решение ЕК позволит «Газпрому» «перебросить» имеющийся объем транзита на Nord Stream.

Напомним, президент польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк в сентябре заявил, что ограничение доступа «Газпрома» к газопроводу Opal уберегло Польшу от нехватки газа.

О ситуации с газопроводом Opal читайте в материале “Ъ” «"Газпром" обеспоточен происходящим в Европе».

О том, как Берлин будет бороться за доступ «Газпрома» к трубопроводу, читайте в публикации “Ъ” «Германия ставит Opal ребром».