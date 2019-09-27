Глава польской PGNIG назвал трагедией полную загрузку газопровода Opal «Газпромом»

Ограничение доступа «Газпрома» к газопроводу Opal уберегло Польшу от нехватки газа, считает президент польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Вожняк. Свое мнение он озвучил журналистам на полях пятого национального Всепольского экономического форума.

Opal соединяет Nord Stream («Северный поток» ) с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Украина и Польша опасались, что решение Еврокомиссии (ЕК) о предоставлении «Газпрому» доступа к Opal позволит российской компании «перебросить» имеющийся объем транзита на Nord Stream. В сентябре 2019-го суд ЕС отменил решение о полном допуске «Газпрома» к Opal.

Как считает глава PGNIG, что если бы решение по Opal вынесли позднее, это привело бы к «трагическим перебоям в поставках газа, что не могли себе позволить наша транспортная сеть и клиенты». «Тот объем газа, на который "Газпром" должен сократить использование Opal, будет направляться через Украину, то есть частично через Дроздовичи (Львовская область.— “Ъ”) он должен попасть в Польшу»,— добавил господин Вожняк, которого цитирует портал Biznes Alert.

О ситуации с газопроводом Opal читайте в материале “Ъ” «"Газпром" обеспоточен происходящим в Европе».