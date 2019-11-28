Задержанный в Италии по запросу США Коршунов согласился на экстрадицию в Россию

Арестованный в Италии по запросу США директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Коршунов дал согласие на экстрадицию в РФ, сообщил ТАССу адвокат Джан Доменико Кайяцца. Запрос об экстрадиции господина Коршунова поступил после решения Басманного суда Москвы, который заочно арестовал топ-менеджера по обвинению в мошенничестве. Его объявили в международный розыск.

В Риме высшая судебная инстанция Италии рассматривала апелляцию об аресте Александра Коршунова. Обсуждался новый запрос защиты о его переводе из-под стражи под домашний арест. Решение суда, по словам адвоката, может быть оглашено 29 ноября. Если Александр Коршунов будет отпущен под домашний арест, то будет дожидаться окончательного решения об экстрадиции.

«Сегодня в ходе заседания состоялся допрос, в ходе которого Коршунов согласился на экстрадицию в РФ»,— сказал адвокат. Он отметил, что окончательное решение будет принимать министр юстиции. Адвокат отметил, что господин Коршунов отказался от экстрадиции в США. На 6 декабря назначена первая аудиенция, на которой будет рассматриваться вопрос об экстрадиции в США.

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В США топ-менеджер ОДК обвиняется в промышленном шпионаже у американской авиастроительной компании General Electric (GE) Aviation для модернизации российских двигателей ПД-14, используемых в среднемагистральном самолете МС-21-300. Господин Коршунов был задержан в аэропорту Неаполя 30 августа 2019 года — соответствующий международный ордер на арест был выдан судом штата Огайо. Суть обвинений российской стороной неизвестна.

Ранее заместитель главы МИДа России Сергей Рябков называл безосновательными обвинения в адрес Коршунова со стороны США. По его словам, «дело шито белыми нитками».

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Топ-менеджера ОДК арестовали с прицелом на экстрадицию в Россию».