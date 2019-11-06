Суд в Москве заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера «дочки» «Ростеха»

Басманный суд Москвы заочно арестовал директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в госкорпорацию «Ростех») Александра Коршунова. Его в конце августа задержали в аэропорту Неаполя по запросу США.

«Данная мера пресечения избрана сроком на два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ»,— сообщили в пресс-службе Басманного суда.

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В России господина Коршунова обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его объявили в международный розыск. В США он обвиняется в промышленном шпионаже. Минюст Италии передал в прокуратуру документы о его экстрадиции в Америку.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков называл безосновательными обвинения в адрес Коршунова со стороны США. По его словам, «дело шито белыми нитками».

Подробнее о том, в чем обвиняют Александра Коршунова,— в материале “Ъ” «Секрет на 10 лет».