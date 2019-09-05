Сотрудник «дочки» «Ростеха» обвиняется в «попытке кражи коммерческой тайны»

Директор по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (входит в ГК «Ростех») Александр Коршунов «обвиняется в сговоре и попытке кражи коммерческой тайны у американской авиационной компании», говорится в сообщении Минюста США. Ведомство уточнило, что ему грозит десять лет лишения свободы.

Ранее сегодня господина Коршунова задержали в Италии по запросу США. Вместе с ним был задержан 59-летний Маурицио Паоло Бьянки — экс-директор итальянской «дочки» крупнейшего поставщика авиадвигателей GE Aviation. Он отвечал за деятельность компании в Китае, России и Азии. После он ушел из GE Aviation и начал работать в компании Aernova, которая оказывала консалтинговые услуги российской «дочке» «Объединенной двигателестроительной корпорации» АО «ОДК-Авиадвигатель».

По версии следствия, с 2013 по 2018 годы господин Бианки от имени господина Коршунова нанял действующих или бывших сотрудников итальянского филиала GE Aviation для проведения консультационных работ, связанных с коробками передач для реактивных двигателей, интересовавших задержанных. «В служебных ведомостях работников обычно указывалось, что “владельцами патента и интеллектуальной собственности, полученными в результате этой работы, являются <…> Министерство промышленности и торговли Российской Федерации”»,— отметил Минюст США.

Сотрудники, по данным американского министерства, использовали коммерческие секреты, принадлежащие GE Aviation, для составления технического отчета. Их усилия были сосредоточены на работе с дополнительными редукторами, изготовленными Avio Aero, которые являются внешними компонентами двигателя и обеспечивают питание таких систем, как гидравлические насосы, генераторы и топливные насосы. Отмечается, что господин Коршунов несколько раз встречался с сотрудниками GE Aviation: в июне 2013 года на парижском авиасалоне в Ле-Бурже во Франции и в 2014 году в Милане для обсуждения технического отчета.

Кроме того, в обвинительном заключении сказано, что коммерческие секреты, о которых идет речь, касались разработки двигателя ПД-14, который будет устанавливаться на новые российские среднемагистральные самолеты МС-21.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая сегодня на пленарной сессии Восточного экономического форума, заявил, что задержание россиян по запросу США мешает двусторонним отношениям. «Это очень плохая практика. Они осложняют наши межгосударственные отношения, говорю без всяких шуток, без иронии. Мы не видим часто никаких оснований для недружественных действий подобного рода»,— сказал президент.

В МИД России заявили, что ситуация находится на контроле российского посольства в Италии. Задержание россиянина министерство охарактеризовало как «пример недобросовестной конкуренции».

Подробности задержания — в материале “Ъ” «США нашли россиянина в Италии».