Воронежские общественники призывают липчан не отказываться от трамвая

Воронежская общественная организация «Город и транспорт» открыто выступила в поддержку трамвайного движения в Липецке, о возможном прекращении которого стало известно на прошлой неделе. Члены «Города и транспорта» опубликовали на своем официальном сайте открытое обращение к мэру Липецка Евгении Уваркиной, в котором призвали обратить внимание на опыт Воронежа, лишившегося трамваев более десяти лет назад. Свои тезисы они сформулировали в пяти пунктах.

В первом инициаторы обращения акцентировали внимание на сложности и дороговизне инфраструктуры, от которой не рекомендовали отказываться. Во втором пункте говорится о необходимости привлечения квалифицированного консультанта для просчета последствий принятия такого решения. Третий пункт — о необходимости экологичного транспорта рядом с НЛМК, четвертый — об оценке не только экономической эффективности в реалиях сегодняшнего дня, но и о развитии города в перспективе, а пятый посвящен тезису о том, что демонтаж трамвайных путей по стоимости работ аналогичен их восстановлению и модернизации. «Решение о том, что необходимо убрать трамвай, а затем строить ветку скоростного трамвая, может городу обойтись значительно дороже, чем выделение средств на ремонт текущей инфраструктуры, и выделение средств на закупку нового подвижного состава»,— резюмируется в обращении.

Подробнее о возможном закрытии трамвайного движения в Липецке — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Мария Старикова