Трамвай нежелание

Вчера мэр Липецка Евгения Уваркина в ходе заседания городского совета заявила о возможной ликвидации трамвайного движения. По словам госпожи Уваркиной, все вагоны полностью изношены, срочной замены требует почти половина из 70 км путей. Основными вариантами решения проблемы являются ликвидация этого вида электротранспорта, дорогая модернизация инфраструктуры или развитие трамвая через концессию. В последнем случае потребуется более 17 млрд руб. инвестиций, а пассажиропоток электротранспорта должен увеличиться с существующих 4% до 50% от общего количества. Для принятия решения власти взяли полугодовую паузу, во время которой ждут конструктивных предложений, а «не хайпа».

На вчерашнем заседании горсовета Липецка мэр Евгения Уваркина заявила, что «состояние трамвайной сети близко к критичному и аварийному». Срочного ремонта требуют 29,5 км из 69,7 км путей, а износ всех 55 вагонов составляет 100%. Ремонт путей оценивается в 560 млн руб. В мэрии “Ъ-Черноземье” уточнили, что сейчас трамваи ходят по четырем маршрутам, в основном по окраинам города, связывают районы с Новолипецким металлургическим комбинатом.

Пассажиропоток составляет около 136 тыс. из 3,8 млн человек в год, а обслуживающее маршруты муниципальное предприятие "Горэлектротранс" убыточно, хотя и получает ежегодно из бюджета около 130–150 млн руб.», — добавили в мэрии.

В администрации Липецка предложили три варианта для решения проблемы. Самый дешевый предполагает ликвидацию трамвая и его замену на 20–25 газомоторных автобусов. Это потребует порядка 900 млн руб. В мэрии считают, что такой транспорт не менее экологичен, чем трамвай. Согласно другому варианту, в течение трех-пяти лет сеть можно восстановить с помощью старых железнодорожных рельсов, модернизировать инфраструктуру и закупить 43 вагона. На это потребуется около 3 млрд руб., которых в казне города нет. Согласно приведенным расчетам, эти средства предлагается взять в кредит, который придется гасить либо с помощью бюджета, либо за счет цены на проезд. Стоимость проезда в этом случае должна возрасти до 197 руб.

Наиболее ресурсоемким вариантом, оцененным в 17,2 млрд руб., было названо полное обновления сети и подвижного состава «по примеру европейских городов» в течение 18 лет. Для этого предполагается передать трамваи в концессию и увеличить пассажиропоток электротранспорта до 50% от общего количества. В мэрии, впрочем, сомневаются, что липецкий трамвай может привлечь концессионеров.

Трамвайное движение в Липецке было открыто в 1947 году. За первый год работы при выпуске восьми трамваев пассажиропоток составил 209 тыс. человек. Наибольшего пика развитие трамвайной сети достигло в начале 1980-х, когда ее протяженность составила 108,5 км. В 2002-2004 годах большинство линий было ликвидировано. Сейчас оператором трамвайного движения является МУП «Городской электротранспорт», которое образовалось в результате реорганизации МУП «Липецкий пассажирский транспорт», обслуживавшего муниципальные трамвайные и автобусные маршруты. По данным Kartoteka.ru, муниципальное предприятие «Горэлектротранс» зарегистрировано в Липецкой области в мае 2018 года. Уставный капитал — 890,5 тыс. руб. По итогам 2018 года выручка МУП составила 51,6 млн руб., чистый убыток — 1,2 млн руб. Директором является бывший председатель департамента транспорта Липецка Александр Алынин. Предприятие полностью принадлежит этому ведомству.

После доклада мэра депутаты горсовета высказались за сохранение трамвая. Заместитель председателя комиссии по ЖКХ, градостроительству и землепользованию Людмила Яськова отметила, что трамвай «более долговечен и имеет меньшую себестоимость перевозок». «Если мы ликвидируем трамвай, то больше независимого транспорта в Липецке никогда не будет. Застройка уничтожит все возможности. В настоящее время в бюджете отсутствуют средства на расширение дорог в местах прохождения трамвая и увеличение автобусного парка», — добавила госпожа Яськова.

Спикер горсовета Игорь Тиньков считает развитие трамвая «необходимостью»: «Мы поймем это уже через год или два, когда будем стоять в плотных пробках. Трамвайное движение — это выделенные полосы, которые предлагают убрать, но потом будет очень тяжело восстанавливать». По мнению господина Тинькова, средства на развитие трамвайной сети надо привлекать из бюджетов разных уровней, в том числе «обращаться в федеральный центр за программами и не исключать концессионных соглашений».

В обладминистрации “Ъ-Черноземье” вчера рассказали, что глава региона Игорь Артамонов с рабочей поездкой побывал в трамвайном депо, где также обсуждал вопросы ремонта подвижного состава, расходы на поддержание путей и уровень зарплат на предприятии. Решение вопросов, по словам господина Артамонова, может занять до полугода. В мэрии также отметили, что решение будет принято через несколько месяцев, в течение которых от жителей Липецка и экспертов ждут конструктивных предложений, а «не хайпа».

Обслуживающий один из липецких маршрутов предприниматель Андрей Долгих считает, что трамвай нередко является критерием, по которому оценивается уровень жизни в городах, так как это экологический вид транспорта. В то же время, полагает господин Долгих, в случае прекращения трамвайного движения его замещение на иной транспорт будет зависеть «от экономики»: «Возможно, кому-то из перевозчиков это будет интересно, особенно если на этих направлениях будут пассажиры. Например, когда мы запускали свой маршрут, многие просили нас организовать его, как трамвайный. Однако оказалось, что большинство пассажиров все-таки предпочитает ехать через центр, а не через окраины».

Александр Прытков