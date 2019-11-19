Трамвайное движение в Липецке могут закрыть после экспертного анализа

Глава мэрии Липецка Евгения Уваркина на публичных слушаниях по бюджету города прокомментировала вопрос одного из липчан о возможном закрытии трамвайного движения в облцентре. Такое решение на встрече с работниками предприятия «Городской электротранспорт» якобы озвучили руководители города и региона. По сообщению пресс-службы городской администрации, цитирующей Евгению Уваркину, пути изношены на 100%, а в парке нет ни одного нового вагона. «Модернизация линии без обновления состава — это минимум 1,3 млрд руб. Стоимость одного трамвая — порядка 28-30 млн руб. Сегодня у нас нет таких средств,— заявила мэр Липецка.— Нужно будет брать кредит. А эти деньги могли бы пойти на повышение зарплат бюджетникам, ремонт учреждений образования, ливневой канализации, решение вопросов по МУП «ЛИСА», покупку новых автобусов».

Для принятия решения будет проведен экспертный анализ. Рассматривается вариант концессии и привлечения инвестиций. «Мы не можем обманывать людей, обещая им красивую картинку»,— подчеркнула Евгения Уваркина.

О перспективах скоростного трамвая в облцентре — в публикации “Ъ-Черноземье” «Липецк наращивает рельсы».

Ирина Лобанова