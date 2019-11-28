Парламентарии придумали план Б

Депутаты заксобрания Ростовской области обратились к федеральным органам власти с предложением изменить правила, регулирующие сферу обращения с медицинскими отходами. Они предлагают предоставить медучреждениям право определять подрядчиков по вывозу отходов класса Б посредством проведения конкурсов, а не электронных аукционов или ввести обязательное лицензирование такого рода деятельности. Экономисты отмечают, что замена аукционов конкурсами создает коррупционные риски и считают назревшей идею лицензирования.



На очередном заседании заксобрания Ростовской области парламентарии приняли обращение к федеральным органам власти с просьбой изменить законодательство, касающееся правил обращения с медицинскими отходами. В настоящее время поиск подрядчиков для утилизации отходов класса Б (материалы, загрязненные кровью или другими биологическими жидкостями, патологоанатомические отходы, пищевые отходы из инфекционных отделений и т. п) медучреждения обязаны проводить исключительно в форме электронных аукционов.

По мнению парламентариев, нужно либо предоставить организациям право выбирать подрядчиков в ходе конкурсов, либо ввести обязательное лицензирование этого вида деятельности.

«Для заключения государственного контракта участнику аукциона необходимо выполнить единственное условие – предложить самую низкую на аукционе цену»,— сказано в обращении. Как считают депутаты, это порождает риск того, что выиграть закупку может недобросовестный подрядчик, не соблюдающий санитарное и экологическое законодательство (например, создавая стихийные свалки медицинского мусора лесополосах и балках). При проведении же конкурса в первую очередь учитывается не предложенная подрядчиком цена, а его соответствие условиям закупки. Другим вариантом отсечения неквалифицированных или недобросовестных поставщиков, с точки зрения парламентариев, может стать лицензирование деятельности, связанной с обеззараживанием медицинских отходов.

Управляющий партнер УК «Право и Бизнес» Александр Пахомов считает, что переход от максимально прозрачной процедуры аукциона к конкурсу создает риски злоупотреблений со стороны заказчика.

«Чаще всего нарушения сводятся к формированию требований под конкретного поставщика, который даже при наличии конкурентов получит контракт, потому что фактически в конкурсной документации требования писались под нее и соответствовать им в большей мере, чем она сама никто не может»,— отмечает он. В то же время лицензирование деятельности по утилизации отходов класса Б, эксперт считает назревшим. «В настоящее время лицензированию подлежит работа с отходами жизнедеятельности скота и домашней птицы, кирпичный бой, битое стекло и опилки. По какой причине транспортировка и утилизация медицинских отходов класса Б до сих пор остаются нелицензируемой деятельностью, сказать затрудняюсь»,— говорит он.

Ежегодно в Ростовской области образуется свыше 7 тыс. т. медотходов класса Б.

По данным парламентариев, подавляющее большинство бюджетных и многие частные медорганизаци области передают такие отходы организации-перевозчику, которая сама занимается их обезвреживанием и размещением. Депутаты отмечают, что на территории региона с 2017 года такую деятельность ведет специализированный производственный комплекс мощностью более 3 тыс. т в год. «Отзывы учреждений здравоохранения о работе в условиях централизованной системы только положительные»,– подчеркивается в документе. В пресс-службе заксобрания уточнили, что речь идет об ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Отметим, что деятельность именно этой компании привлекла внимание УФАС, выявившего признаки антиконкурентного соглашения между ней, минздравом, больницами и поликлиниками при проведении закупок на право утилизации медицинских отходов в 2017–2018 годах. В результате антимонопольное ведомство возбудило в отношении минздрава дело. Сейчас эксперты управления изучают документы закупок.

Кристина Федичкина