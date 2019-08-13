Медицинские отходы рискуют пойти вразброд

ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», занимающееся утилизацией медицинских отходов, заявило о необоснованных и противоречащих законодательству проверках своего бизнеса. Соответствующее обращение компания направила уполномоченному по защите прав предпринимателей при президенте России Борису Титову, главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и донскому бизнес-омбудсмену Олегу Дерезе. Предприятие утверждает, что проверки со стороны контролирующих органов могут лишить его возможности вести дальнейшую деятельность и помешать сформировать в Ростовской области полноценную систему утилизации медицинских отходов.



Контролеры зачастили

В своем обращении к господам Титову, Дерезе и Бастрыкину компания «Центр 100 Ростов-на-Дону» сообщает, что, вопреки трехлетнему мораторию на проверки вновь созданных субъектов малого предпринимательства, с момента запуска предприятия в мае 2017 года контролирующие органы проверяли его пять раз. Первую проверку провели в апреле прошлого года оперативники областного УФСБ в связи с «возможными мошенническими действиями», в которых они подозревали сотрудников компании. В ходе этой проверки чекисты изъяли видеорегистратор, ведущий запись работы предприятия, что требуется от подобных производственных площадок для подтверждения того, что они соблюдают все требования заключенных с заказчиками контрактов. Других последствий проверка пока не имела. «Характер возможных мошеннических действий, круг лиц, подозреваемых в совершении действий, предмет проверки УФСБ нам неизвестны»,— пишет ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» в своем обращении к бизнес-омбудсменам и в СК.

Вторую проверку предприятия провела в ноябре прошлого года природоохранная прокуратура. Нарушений она не выявила, как и проверка, проведенная 10 декабря комиссией одного из заказчиков — Ростовской городской больницы №20. Однако уже в январе нынешнего года ростовский департамент Росприроднадзора провел «в интересах неопределенного круга лиц» расследование, в ходе которого установил, что с 1 января по 20 сентября прошлого года компания работала без утвержденных нормативов предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу. Нарушение было устранено еще до проверки. В итоге ведомство вынесло компании предупреждение.

Последнюю на данный момент проверку компании провело ростовское УФАС в начале июня. В своем обращении ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» сообщает, что служба заподозрила компанию в участии в картельных сговорах. Согласно приказу УФАС о проведении проверки, организованная для этого инспекция по большей части состояла из специалистов по борьбе с картелями. Предметом проверки являлось соблюдение компанией ст. 11 закона «О защите конкуренции» (запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих субъектов). На данный момент проверка продлена до 5 сентября.

Пар эффективнее огня

В своем обращении «Центр 100 Ростов-на-Дону» заявляет, что является единственным участником рынка утилизации медицинских отходов в Ростовской области, которого активно проверяют контролирующие органы. В то же время, пишут авторы обращения, со стороны других предприятий, работающих в этой нише, достаточно распространены нарушения законодательства и контрактов на утилизацию медотходов. К обращению компания приложила решение Ростовской областной клинической больницы о расторжении договора с одним из участников рынка , в котором больница заявляет, что подрядчик якобы не утилизировал отходы в порядке, установленном контрактом. Отдельно «Центр 100» указывает на то, что «большинство таких исполнителей не осуществляет и физически не может осуществлять» извлечение из медицинских отходов полезных компонентов, в первую очередь — пластика. Связано это с тем, что утилизация в данных случаях производится путем сжигания отходов в низкотемпературных печах, в результате чего образуются диоксины и другие токсичные вещества. Технология, которую использует «Центр 100», предусматривает обработку отходов паром при температуре 134°С при давлении 2,5 атм., что позволяет после обеззараживания извлечь из них пластик и отправить его на повторную переработку. Не подлежащая переработке часть отходов измельчается и прессуется, в результате чего может быть достигнуто уменьшение их объемов вплоть до пятикратного, и захоранивается. В этом виде медицинские отходы не несут угрозы заражения для людей и не становятся источником ядовитого дезинфектанта, который, по оценке минздрава Ростовской области, до 2017 года попадал в почву и в канализацию в количестве 5 млн литров в год.

«Центр 100 Ростов-на-Дону» заявляет о том, что медицинские отходы нередко оказываются на обычных мусорных свалках без необходимой предварительной обработки. Подобный случай действительно недавно был зафиксирован в Ростовской области: ИП Денис Шульга выбросил емкости с биоматериалами, которые должен был утилизировать по договору с медицинской лабораторией, в окрестностях ДНТ «Ростсельмашевец-2». Предприниматель заплатил штраф в размере 20 тыс. руб. Сам он утверждает, что образцы выбросил без его ведома водитель, который должен был отвезти их на пункт утилизации. Кроме того, господин Шульга сообщил, что после вышеупомянутого случая оснастил автомобили для перевозки образцов блоками ГЛОНАСС, чтобы иметь возможность отслеживать их местоположение.

В тексте решения о расторжении договора с предприятием по утилизации отходов ростовская ОКБ сообщает, что одной из его причин стало отсутствие реакции подрядчика на запросы больницы о предоставлении данных с видеорегистраторов и блоков ГЛОНАСС.

Медотходы хотят систематизировать

Давление со стороны контролирующих органов осложняет работу ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», а изъятие оборудования ФСБ в принципе ставит под вопрос возможность ее продолжения, указывают авторы обращения. Запуск предприятия в 2017 году они называют моментом начала формирования в Ростовской области централизованной системы сбора и обезвреживания медицинских отходов, которая ранее отсутствовала. Соглашение о ее создании губернатор Василий Голубев и учредитель ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» Александр Данченко подписали в феврале 2017 года на Российском экономическом форуме в Сочи. Инициатором проекта, согласно сообщению сайта областного правительства, выступила швейцарская компания AFD Group. В справке об этом предприятии на сайте moneyhouse.ch сообщается, что Александр Данченко является его полномочным представителем. Свое участие в картельных сговорах компания категорически отвергает.

О необходимости формирования в Ростовской области централизованной системы обращения с медотходами и недопустимости их вывоза на обычные мусорные полигоны координационный совет по охране окружающей среды и использованию природных ресурсов заявлял еще в 2012 году.

Первым инвестиционным проектом, который компания реализовала в рамках соглашения, стало открытие в мае 2017 года площадки по утилизации медотходов категорий Б и В (потенциально несущих инфекционную угрозу) в промзоне в Мясниковском районе. Проект вошел в «губернаторскую сотню». Сумма инвестиций в запуск первой линии производства составила около 400 млн руб., ее проектная мощность — 900 тонн в год.

В дальнейшем, писал портал «Медвестник» со ссылкой на информацию, полученную от инвестора, «Центр 100 Ростов-на-Дону» планировал запуск второй производственной линии аналогичной мощности на той же площадке и строительство новых объектов в Шахтах и Волгодонске, рассчитанных на утилизацию 1200 и 870 тонн медицинских отходов в год.

На данный момент эти планы не реализованы.

Тем не менее на протяжении двух лет работы компания активно наращивала обороты. Если в 2017 году предприятие выиграло только один тендер медицинского учреждения на утилизацию опасных отходов, сумма которого составила 645 тыс. руб., то в 2018 году «Центр 100 Ростов-на-Дону» заключил уже 75 таких контрактов на общую сумму около 81,5 млн руб. С начала нынешнего года компания подписала с медучреждениями 136 договоров на 211,5 млн руб. Компания выполняет заказы на утилизацию отходов медицинских учреждений десятков муниципалитетов Ростовской области. При этом в конкурсах, которые проводили больницы районов, находящихся на значительном удалении от Ростова (Волгодонского, Ремонтненского, Дубовского и др.), «Центр 100» был, как правило, единственным участником. Соперники у компании появлялись в Ростове и близлежащих городах: Азове, Аксае и т. д. В их роли выступали, в частности, ООО «Экоменеджмент» из Свердловской области и саратовское предприятие «Экохим-Пиэти». В 2017 году учредитель другой ростовской компании, работающей в сфере утилизации медотходов, ООО «Новые технологии Дона», Сергей Адамов говорил порталу «Медвестник», что его предприятие обслуживает только медицинские учреждения Ростова и близлежащих населенных пунктов — как частные, так и государственные. «Ездить дальше невыгодно, тем более что и объемы в глубинке намного меньше, чем в областном центре»,— объяснял он. При этом в Ростове формируется только 1,2 тыс. из 5 тыс. тонн медицинских отходов классов Б и В, которые ежегодно создают медучреждения области.

Проверки против инвестиций

Бизнес-омбудсмен Ростовской области Олег Дереза говорит, что относительно ситуации вокруг ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» располагает только информацией, содержащейся в полученном от компании обращении. «Поскольку в одном из случаев проверок, о которых сообщает компания, речь идет об уголовном преследовании, то возможности уполномоченных по правам предпринимателей ограничены,— поясняет господин Дереза.— Статус бизнес-омбудсменов не прописан в УПК, поэтому у нас в данном случае прав меньше, чем у адвокатов подозреваемых: мы не можем даже ознакомиться с делом». Тем не менее, добавил Олег Дереза, он занимается изучением жалобы компании и рассматривает возможность пригласить ее представителей на заседание рабочей группы по защите прав предпринимателей при прокуратуре Ростовской области, чтобы они могли изложить правоохранительным органам свою точку зрения на сложившуюся ситуацию.

Генеральный директор «Агентства инвестиционного развития Ростовской области» (АИР), которое занималось локализацией проекта AFD Group в донском регионе, Игорь Бураков сообщил, что реализация планов по дальнейшему развитию предприятия может зависеть от того, как быстро завершится «история с проверками, которые компания считает чрезмерными». «Для нас крайне важно, чтобы эта ситуация разрешилась как можно скорее,— рассуждает господин Бураков.— Проект “Центр 100 Ростов-на-Дону” позволил Ростовской области выйти на новый уровень в сфере утилизации медицинских отходов, у нас появился шанс цивилизовать этот рынок, и этим шансом, безусловно, надо дорожить. В свою очередь, проверки, особенно масштабные и затяжные,— это серьезный стресс для любого предприятия, который отражается и на операционной деятельности, и на инвестиционных планах. Наверное, не будет компания продолжать инвестировать и расширять бизнес, если ее мучают проверками. Понятно, что контролирующие органы обязаны реагировать на ту или иную оперативную информацию, но пять проверок за полтора года, тем более в отношении субъекта малого бизнеса — здесь трудно не согласиться с мнением компании о чрезмерности». Глава АИР также отметил, что на данный момент «Центр 100 Ростов-на-Дону» — единственная компания в Ростовской области, которая не просто проявила интерес к рынку утилизации медицинских отходов, но и вложила заметные инвестиции в создание современного производства по их переработке.

Среди условий для дальнейших инвестиций AFD Group в развитие системы утилизации медицинских отходов в Ростовской области глава АИР называет формирование в регионе цивилизованного рынка этих услуг. Ссылаясь на исследования, которые инвестор проводил перед запуском производства в Мясниковском районе, Игорь Бураков сообщил, что общий объем легально утилизируемых медотходов в регионе оказался значительно ниже прогнозов. «Это явный признак того, что часть отходов утилизируется не в соответствии с законодательством,— добавил господин Бураков.— Чтобы сделать этот рынок цивилизованным, необходимо более жесткое администрирование, контроль соблюдения законов, которые его регулируют. Они достаточно жесткие, но, к сожалению, контролирующим органам проще проверять тех, кто работает в “белом” секторе и находится на виду, чем выявлять нелегалов». По мнению эксперта, повышение прозрачности рынка — тоже важное условие для продолжения реализации инвестпрограммы AFD Group в Ростовской области.

Собеседник в природоохранной прокуратуре на условиях анонимности признает, что ведомство проводило проверку ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» в рамках проверки заявления другой компании, работающей на рынке утилизации медицинских отходов. «Жалоба не подтвердилась,— уточняет источник.— У нас сложилось впечатление, что предприятие применяет современные технологии, у него хорошо выстроен производственный процесс». Также представитель природоохранной прокуратуры высказал мнение, что централизованная система утилизации медицинских отходов в целом «должна работать», но возникает вопрос стоимости данных услуг. «При нынешнем состоянии экономики соблюдение законности в этой сфере обходится дорого, и эти расходы ложатся на плечи медицинских учреждений, а следовательно — на бюджет,— объяснил источник.— Хотя, с другой стороны, что лучше — платить больше и точно знать, что происходит с медицинскими отходами либо платить меньше и не иметь представления, куда они деваются?»

Дороже, но экономнее

Переход на обеззараживание медицинских отходов централизованным способом позволил Ростовской городской больнице №20 сократить затраты на расходные материалы для обеззараживания, объясняет главный врач учреждения Юрий Дронов — теперь их предоставляет больнице подрядчик, то есть «Центр 100 Ростов-на-Дону». По данным господина Дронова, в 2018 году затраты больницы на дезинфицирующее средство для медотходов снизились более чем вдвое — с 2,6 млн до 1,2 млн руб., на пакеты, контейнеры, емкости и т. д. — почти в десять раз, с 2,5 млн до 280 тыс. руб. «При этом контакт медицинского персонала больницы с биологическим материалом был исключен полностью,— добавляет главврач.— Передача обеззараживания медотходов специализированной организации позволяет нам уделять больше внимания пациентам».

Централизованная система утилизации отходов выгоднее для медицинских учреждений как с финансовой, так и с организационной точки зрения, уверен главный врач зимовниковской Центральной районной больницы (ЦРБ) Николай Канцуров. В нынешнем году единственным участником тендера на обеззараживание медотходов больницы стало ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». «До этого мы два года пользовались услугами аналогичной компании из Краснодарского края, что стоило, конечно, дороже из-за высоких транспортных расходов,— сообщил господин Канцуров.— А до появления первых специализированных организаций мы занимались утилизацией медицинских отходов самостоятельно. И это было очень затратно и трудоемко: необходимо было закупать дезинфицирующие средства, пакеты, контейнеры. Теперь все это предоставляет подрядчик». Кроме того, отметил главврач, утилизация медицинских отходов своими силами требовала от больницы наличия соответствующих лицензий, сертификатов и обученных сотрудников. Выполнение медучреждениями требований к утилизации медицинских отходов регулярно проверяет целый ряд контролирующих структур — от Росздравнадзора и прокуратуры до Роспотребнадзора и Россельхознадзора. «Предъявлять каждой проверке необходимый пакет документов и подтверждать наличие всего необходимого для утилизации медицинских отходов — очень трудоемкое дело, избежать при проверках различных подводных камней бывает трудно,— объяснил Николай Канцуров.— Показать договор со специализированной организацией значительно проще».

При этом вплоть до захоронения опасных медицинских отходов на полигоне ответственность за них несет медицинское учреждение, где они появились, указывает главный врач ростовского Дома ребенка №4 Ольга Гришина. Специализированных полигонов для такого рода отходов в Ростовской области нет. Поэтому предоставлять услуги по их вывозу из лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) могут либо организации, которые будут вывозить медотходы в другие регионы, либо компании, имеющие возможность обеззаразить их так, чтобы они стали достаточно безопасными для захоронения на обычных полигонах ТБО.

В Доме ребенка №4 централизацию системы утилизации медицинских отходов активно приветствуют. «До того как в 2016 году минздрав Ростовской области и Роспотребнадзор выпустили методические рекомендации по созданию централизованной системы обеззараживания и захоронения медотходов, ЛПУ должны были решать эту задачу самостоятельно,— объясняет Ольга Гришина.— При этом СанПиН устанавливает жесткие требования не только к наличию необходимого для выполнения этой работы персонала, но и к помещениям, где производится обеззараживание, вплоть до высоты потолков. Найти подходящие площади в наших условиях, когда каждый квадратный метр на счету, практически невозможно, как и построить новые помещения, тем более что бюджет не предусматривает финансирование этой статьи расходов».

В рамках создания централизованной системы утилизации медицинских отходов региональный бюджет выделяет ЛПУ средства для оплаты услуг специализированных компаний. Медицинские учреждения в этом случае резко сокращают затраты на дезинфицирующие средства и другие расходные материалы, а также избегают фонда оплаты труда и расходов, связанных с необходимостью выделить под дезинфекцию отдельное помещение, поэтому данный подход выгоднее и с финансовой точки зрения, считает госпожа Гришина. В то же время не все исполнители понимают, что на самом деле требуется заказчику, добавляет главврач. «Когда мы начали проводить тендеры на оказание этих услуг, мы столкнулись с жалобами отдельных участников, которые заявляли, что мы в техническом задании прописали слишком жесткие требования,— объясняет Ольга Гришина.— Но поскольку мы несем ответственность за утилизацию медотходов своего ЛПУ, то постарались, в частности, исключить их обеззараживание путем сжигания. Эта технология не позволяет сделать отходы безопасными, они по-прежнему несут угрозу заражения, а дети к нам поступают в том числе с такими серьезными заболеваниями, как гепатиты В и С, ВИЧ-инфекция и т. д.». В результате в 2018 и 2019 годах Дом ребенка №4 заключил договоры на утилизацию медицинских отходов с компанией «Центр 100 Ростов-на-Дону». Помимо использования более современной технологии обеззараживания, предприятие отличается наличием возможности контролировать перемещение отходов в режиме онлайн: у заказчика есть удаленный доступ к изображениям с видеокамер, установленных на автомобилях компании и на ее производственной площадке. Ольга Гришина отмечает, что ФАС, обычная практика которой — поддерживать жалобы участников торгов, чтобы избежать ограничения конкуренции между заказчиками, в данном случае встала на сторону ЛПУ.