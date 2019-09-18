Физика против химии Утилизации медицинских отходов на аутсорсинге, без применения токсичных химикатов, оказалась максимально безопасной и экономичнойУтилизации медицинских отходов на аутсорсинге, без применения токсичных химикатов, оказалась максимально безопасной и экономичной

Замглавы Роспотребнадзора Ирина Брагина провела в Ростове-на-Дону семинар-совещание, посвященное новому подходу к обращению с медицинскими отходами на территории Ростовской области. Введенная в начале года централизованная система обезвреживания и захоронения медотходов уже позволила лечебно-профилактическим учреждениям снизить риски для здоровья персонала и сократить затраты на эти цели. Новый подход оказался эффективнее прежней схемы, которая предусматривала обеззараживание отходов силами сотрудников больниц и поликлиник. Кроме того, благодаря использованию современных технологий обеззараживания снизился уровень экологической угрозы, которую представляют отходы этого вида. Развитие цивилизованной утилизации сдерживают правила проведения закупочных процедур при выборе подрядчика по оказанию услуг.



Полезная практика

Семинар-совещание по утилизации медицинских отходов прошел в Ростове 13 сентября. В качестве председателя на нем выступила заместитель главы Роспотребнадзора Российской Федерации Ирина Брагина. В мероприятии приняли участие представители органов власти ряда южнороссийских регионов - Краснодарского края, Астраханской и Волгоградской областей, Крыма, Калмыкии – а также главы региональных управлений Роспотребнадзора, сотрудники природоохранной прокуратуры и руководители лечебно-профилактических учреждений (далее - ЛПУ).

Целью совещания было изучение опыта Ростовской области, которая еще в 2016 году заключила инвестиционное соглашение о создании на территории региона централизованной системы обращения с медицинскими отходами. Соответствующее соглашение донской губернатор Василий Голубев подписал тогда с представителем швейцарской компании AFD Group Александром Данченко на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Благодаря этому соглашению в 2017 году в Мясниковском районе Ростовской области начала работу дочерняя компания иностранного инвестора — ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», которая занимается сбором и обеззараживанием медицинских отходов. До 2019 года предприятие работало в тестовом режиме. С этого года оно активно участвует в тендерах государственных и муниципальных учреждений здравоохранения, как и было запланировано в рамках проекта по созданию на Дону централизованной системы обезвреживания медицинских отходов. Перед семинаром-совещанием его участники посетили производственную площадку компании, а также побывали в Областной детской клинической больнице, которая в нынешнем году одной из первых в регионе заключила договор о централизованной утилизации отходов, которые образуются в медучреждении.

«Тема обращения с отходами медицинских учреждений — очень важная и злободневная для России, - заявила, открывая семинар, Ирина Брагина. - Я считаю необходимым поблагодарить правительство Ростовской области и лично главу регионального минздрава Татьяну Юрьевну Быковскую за то, что они не стали ограничиваться проведением совещания, а нашли возможность продемонстрировать, как процесс утилизации медицинских отходов может быть организован в соответствии с требованиями нормативных документов и с использованием передовых технологий».

Назревший вопрос

По данным министерства здравоохранения Ростовской области, ежегодно на территории региона образуется более 7 тыс. тонн медицинских отходов, из них 1200 тонн — в Ростове. Татьяна Быковская в своем выступлении отметила, что проблема утилизации медицинских отходов — не нова ни для Ростовской области, ни для России, в целом. По словам госпожи Быковской, она стоит на повестке дня «на протяжении многих лет». «Замачивание медицинских отходов в дезинфицирующих средствах приводит к аллергическим реакциям у сотрудников ЛПУ; при несанкционированных вывозах медотходов на полигоны для хранения твердых коммунальных отходов (ТКО) в канализацию и почву попадают токсичные вещества; в лесополосах формируются несанкционированные свалки, - перечислила возникающие при утилизации медицинских отходов проблемы глава донского минздрава. - При этом зачастую возможности проконтролировать эффективность уничтожения инфекционного начала нет. Всё это вызывало и продолжает вызывать обоснованные претензии со стороны Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры».

Все это, по словам министра, стимулировало поиск новых путей решения проблемы медицинских отходов, констатировала Татьяна Быковская: химический метод обеззараживания не обеспечивает необходимого уровня безопасности и не является достаточно эффективным.

С мнением главы донского минздрава в ходе семинара-совещания согласился директор НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Николай Шестопалов. Он отметил, что зачастую ЛПУ сталкиваются с недобросовестными действиями со стороны поставщиков дезинфицирующих средств. «Исследования, проведенные нашим институтом, показывают, что некоторые распространенные дезинфектанты, предназначенные для использования в тубдиспансерах, не обладают туберкулоцидным действием - не действуют на туберкулезные бактерии, - объяснил господин Шестопалов. - В других случаях мы сталкивались с тем, что содержание действующих веществ в бактерицидных средствах оказывалось в 5-10 раз ниже заявленного. Поэтому химическая дезинфекция — ненадежный способ обеззараживания медицинских отходов».

Сами ЛПУ предъявляют к химической дезинфекции иные претензии. Главная из них — угроза для здоровья персонала, которую несет необходимость работать с дезинфектантами и замачивать в них отходы: помимо упомянутых Татьяной Быковской аллергических реакций, этот вид работ чреват травмами (от хирургических инструментов, игл шприцов и т. п.) и кожными заболеваниями.

Медучреждения без хлорки и пепла

На данный момент физическое обеззараживание медицинских отходов в большинстве случаев производится в России путем их сжигания. У этого метода целый ряд недостатков — от экологической опасности, которую несут продукты сгорания отходов, до низкой экономической эффективности. Например, как сообщила участникам семинара-совещания главный врач ОДКБ Светлана Пискунова, до нынешнего года больница обезвреживала медотходы в собственной сжигающей камере на территории учреждения. «В нашей больнице образуется около тонны медицинских отходов ежемесячно, - рассказала госпожа Пискунова. - Содержание камеры обходилось в 5-6 млн рублей в год. В основном это были затраты на оплату электроэнергии и труда работающего на этой установке персонала».

В нынешнем году ОДКБ заключила договор централизованной утилизации медицинских отходов класса «Б» с ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону». Его сумма на 2019-2020 годы — 4,5 млн рублей, т. е., ежегодные затраты больницы составят 2,25 млн рублей, снизившись по отношению к 2018 году более чем вдвое.

Сопоставимым оказалось сокращение затрат на утилизацию медотходов в ЦРБ Зимовниковского района, сообщил ее главврач Николай Канцуров. По словам главного врача ростовского Дома ребенка № 4 Ольги Гришиной, расходы учреждения на те же цели снизились за счет перехода на централизованную схему обращения с отходами в 2,5 раза.

При этом от персонала учреждения больше не требуется замачивать отходы в дезинфектантах: контакт сотрудников с использованным перевязочным материалом, подгузниками, шприцами и т. д. сведен к минимуму — они попадают в предоставленные подрядчиком контейнеры и отправляются на временное хранение в холодильную камеру на территории больницы. Оттуда подрядчик ежедневно вывозит отходы на собственном специализированном транспорте. Процесс вывоза и последующей утилизации медотходов тщательно контролируется заказчиком. «При вывозе отходы дважды взвешиваются — на наших весах и на весах, установленных в автомобилях подрядчика, - объяснила Светлана Пискунова. - На каждом автомобиле и на производстве партнера установлены видеокамеры, к которым у нас есть доступ через интернет».

Госпожа Пискунова добавила, что при передаче медицинских отходов для утилизации подрядчику больница сохраняет права собственности на них. Благодаря этому ОДКБ получает от ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» возврат средств от продажи пластика, извлеченного компанией при рекуперации отходов из использованных шприцов, капельниц и др. В нынешнем году это принесет больнице около 100 тыс. рублей, сообщила главврач.

Дело техники

Технологии, которые использует в своей работе «Центр 100», подразумевают физическое обеззараживание медицинских отходов класса «Б» (несущих опасность инфицирования) в автоклавах, где они подвергаются воздействию высокотемпературного водяного пара под высоким давлением. Благодаря этому удается избежать выбросов в атмосферу вредных продуктов горения, а после обеззараживания и измельчения образуются неопасные отходы класса «А», пригодные для захоронения на обычном полигоне ТКО. Также становится возможным извлечение пластика для его последующего использования.

«При сжигании или химическом обеззараживании никакая рекуперация невозможна, - заявил во время визита участников семинара-совещания на производственную площадку ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону» Александр Данченко. – В отличие от них, наша технология позволяет пускать сырье во вторичный оборот».

Татьяна Быковская добавила, что централизованная схема обращения с медицинскими отходами помогает ЛПУ снизить расходы на дезинфектанты и нагрузку на окружающую среду: стерилизацию паром для обеззараживания медотходов даже рекомендует ООН в своей программе защиты окружающей среды. «Поэтому стоимость указанного метода сравнительно невысока, - объяснила госпожа Быковская. - Удельные затраты на химический метод обеззараживания и на предотвращение возможного экологического ущерба превышают расходы на обеззараживание физическими методами централизованным способом».

По словам главы донского минздрава, сейчас по централизованной схеме медицинские отходы утилизируют 152 государственных и муниципальных и более 40 частных ЛПУ Ростовской области.

Централизация обращения с медотходами и переход на аппаратные методы их обезвреживания — практика, которая постепенно получает все более обширное распространение в России. Часть медицинских учреждений, находящихся в подчинении департамента здравоохранения Москвы, заключили соответствующие соглашения с компанией, которая обеззараживает медотходы на современном мусоросжигающем заводе, сообщила в ходе семинара-совещания заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора столичного управления Роспотребнадзора Марина Осадчая. При этом она уточнила, что в Москве отдают предпочтение физическим средствам обезвреживания медотходов: необходимым для этого оборудованием оснащены все крупные московские стационары.

Законный вопрос

Несмотря на экологичность и экономическую эффективность, пока современные методы утилизации медицинских отходов не получили в Ростовской области обширного распространения. Генеральный директор компании «Центр 100 Ростов-на-Дону» Виктор Сагаль рассказал, что сейчас производство, мощность которого составляет около 3 тыс. тонн в год, загружено на 10-15%. По этой причине инвестор пока отложил первоначальные планы, согласно которым должен был построить в Ростовской области еще два предприятия.

«Проблема заключается в том, что даже для вывоза на полигон строительного мусора требуется лицензия, а для оказания услуг по утилизации потенциально опасных медицинских отходов она не нужна, - объяснил господин Сагаль. - Любой желающий может заявиться на аукцион, выиграть его, предложив самую низкую цену, забрать из больницы медотходы, довезти их до ближайшего оврага и там выкинуть. К сожалению, эта «серая» зона, не урегулированная законодательно, пока существует. И важно, что этот вопрос поднят в ходе нынешнего совещания».

Услуги по утилизации опасных медицинских отходов ЛПУ обязаны закупать на электронных аукционах; другие формы закупок запрещены распоряжением правительства России № 471-р. И это главная причина того, что у недобросовестных компаний есть возможность работать на данном рынке, уверена Татьяна Быковская. «В соответствии с нормами федерального закона о госзакупках №44-ФЗ, для заключения государственного контракта участнику аукциона, проходящего в электронной форме, необходимо выполнить единственное условие – предложить самую низкую цену, - поддержала госпожа Быковская Виктора Сагаля. - В этой ситуации государственные медицинские учреждения лишены возможности проверять компетенцию исполнителя, его фактическое соответствие требованиям санитарного и экологического законодательства, а также аукционной документации. В то же время заказчик несет субсидиарную ответственность - как за несанкционированное размещение медицинских отходов, так и за нецелевое расходование бюджетных средств в случае, если выполнение условий контракта исполнителем невозможно».

Татьяна Быковская обратилась к участникам семинара, среди которых было достаточно много высокопоставленных сотрудников Роспотребнадзора, с предложением рассмотреть инициативу по введению лицензирования деятельности, связанной с утилизацией опасных медицинских отходов. До тех пор, пока этот вид услуг не требует лицензии, он должен быть выведен из-под действия постановления №471-р, считает госпожа Быковская. Это позволит медицинским учреждениям при выборе подрядчика руководствоваться не только ценой, но и качеством его услуг, а также избавит их от рисков, связанных с нарушением нормативов недобросовестными участниками рынка.

«Проблема есть, и собранное Роспотребнадзором совещание на эту тему призвано ответить на вопрос о том, по какому пути двигаться, - заявил заместитель губернатора Ростовской области по вопросам социального развития и охраны здоровья населения Сергей Бондарев. - В Ростовской области уже действует централизованная система обращения в медицинскими отходами, но необходимо решить, как распространить ее на всю страну, чтобы мы были уверены, что медотходы обеззаражены, обезврежены и находятся не в лесополосах и оврагах, а там, где им положено быть. Мы должны понять, что требуется изменить в федеральных и региональных нормативных актах, чтобы справиться с этими проблемами». Господин Бондарев также подчеркнул, что главное сегодня - совместная работа федерации, регионов, контролирующих органов и остальных участников процесса.