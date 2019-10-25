ФАС возбудила дело в отношении минздрава Ростовской области

В отношении министерства здравоохранения Ростовской области ФАС России возбудила дело, об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа. Признаки нарушения обнаружены при проведении закупок на право утилизации медицинских отходов в Ростовской области в 2017-2018 годах.

Как сказано в сообщении, ФАС выявил признаки антиконкурентного соглашения между минздравом, организаторами торгов (ГБУ РО «ОКБ № 2», МБУЗ «Городская больница № 20 г. Ростова-на-Дону», ГКУЗ РО «ДРС №4» Ростова-на-Дону, МБУЗ ГБСМП) и хозяйствующим субъектом (ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону»).

Предполагается, что нарушены ст. 16 и 17 федерального закона о защите конкуренции.

Кристина Федичкина