Азербайджанский парламент не ушел от реформ

В Азербайджане продолжается процесс трансформации политической системы, стартовавший в 2016 году, когда были внесены изменения в конституцию страны. Новым шагом стала инициатива о роспуске парламента, выдвинутая партией «Новый Азербайджан», контролирующей 69 из 125 мандатов. Такое решение объясняется тем, что орган «не соответствует политике, проводимой главой государства, и фактически остался в стороне от проводимых в стране реформ». Впрочем, собеседники “Ъ” в Баку считают, что серьезного перераспределения сил ждать не стоит — могут появиться новые депутаты, но от старых партий.

Сегодня утром политсовет правящей партии «Новый Азербайджан» (YAP) выдвинул инициативу о роспуске Милли-меджлиса — парламента республики. Ее рассмотрят на завтрашнем заседании. Учитывая, что эта партия контролирует больше половины мандатов — 69 из 125, а на политсовете присутствовал премьер-министр Али Асадов, в одобрении инициативы сомневаться не приходится.

«Законодательный орган не должен оставаться в стороне от реформ, проводимых президентом страны,— заявил на пресс-конференции исполнительный секретарь партии "Новый Азербайджан" Али Ахмедов.— YAP поддерживает эти реформы и будет содействовать их реализации. Эти реформы охватывают все сферы деятельности. Их главной целью является развитие экономики страны».

Господин Ахмедов добавил, что в Азербайджане уже проводятся успешные реформы исполнительной и судебно-правовой ветвей власти, однако «правящая партия считает, что реформы в стране должны затронуть и законодательную власть».

Законопроект на этот счет подготовил «Новый Азербайджан» . Решение о назначении следующих парламентских выборов, по словам господина Ахмедова, будет принимать президент страны Ильхам Алиев. По плану они должны пройти в ноябре 2020 года.

Впрочем, инициативу правящей партии, вероятно, поддержат и некоторые оппозиционеры. Например, лидер Социал-демократической партии Азербайджана и ее единственный представитель в парламенте Араз Ализаде рассказал “Ъ”, что будет голосовать за законопроект. По словам собеседника “Ъ”, хотя «веских оснований для проведения досрочных выборов нет», у этой инициативы есть и определенные плюсы.

«Сейчас идут реформы, и неплохо было бы обновить парламент, чтобы туда влилась новая кровь»,— сказал депутат.

Примечательно, что близкие к властям азербайджанские издания уже успели выпустить обширные материалы, объясняющие необходимость роспуска парламента. Первым было Haqqin.az, текст для которого написал известный в стране колумнист Эйнулла Фатуллаев. По его словам, сегодня государство стремится к экономическим реформам, для которых необходима «новая структурно-функционалистская власть с разделением функций управления и исполнения». «Первым шагом к децентрализации стало формирование нового технократического кабинета министров во главе с опытным хозяйственником и администратором Али Асадовым,— считает он.— Естественно, разветвление государственной власти должно было найти свое дальнейшее логическое продолжение. Откровенно признаем — президент был недоволен Милли-меджлисом в нынешнем его состоянии. В последние годы компрадорский парламент, все больше смахивающий на "боярскую думу", ограничившись ролью придатка исполнительной власти, некого формального псевдозаконодательного сборища, отдалился от своей насущной и искомой миссии — законотворчества».

Стоит отметить, что трансформация политической системы Азербайджана началась несколько раньше — с конституционного референдума 2016 года. На нем были приняты поправки к конституции, дающие президенту очень широкие полномочия, а по мнению Венецианской комиссии Совета Европы,— «серьезно нарушающие баланс между ветвями власти».

Азербайджанский политолог Натиг Джафарли считает объяснение роспуска парламента необходимостью экономических реформ лишь формальным, в то время как истинная причина в другом. «Откровенно об этом не говорят, но за политическими кулисами давно шли разговоры о необходимости сменить витрину, обновить элиту. Старая команда, работавшая еще c прежним президентом Гейдаром Алиевым, полагает, что имеет право на долю из нефтяного или вообще экономического пирога страны. Эти люди обходятся слишком дорого, как финансово, так и политически,— пояснил “Ъ” господин Джафарли.— Они уходят, а на их место приходят молодые, менее амбициозные, но более профессиональные люди, которые готовы работать на других условиях. К тому же президент Алиев чувствует, что такие политики вызывают больше симпатии в обществе».

Кирилл Кривошеев