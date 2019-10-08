Азербайджан получил премьер-помощника

Во вторник в Азербайджане был назначен новый премьер-министр. Им стал бывший помощник президента республики по экономическим вопросам Али Асадов. Прежний глава кабинета Новруз Мамедов за несколько часов до этого, написав заявление об отставке, ушел на пенсию. Но, судя по всему, это было не только его решение: проправительственные СМИ и опрошенные “Ъ” эксперты в Азербайджане в один голос заявили, что господин Мамедов был недостаточно компетентен. А экономист Али Асадов не только близок к президенту Ильхаму Алиеву, но работал еще с его отцом.

Утром 8 октября все 105 депутатов азербайджанского парламента, присутствовавших на заседании (всего в парламенте 125 мест), единогласно поддержали назначение на пост премьера республики Али Асадова — помощника президента по экономическим вопросам. Прежний глава правительства Новруз Мамедов за несколько часов до этого написал заявление об отставке в связи с уходом на пенсию. Практически сразу после этого президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении на пост премьера господина Асадова.

Причиной перестановки вряд ли стало желание господина Мамедова срочно уйти на заслуженный отдых.

Практически все близкие к правительству СМИ отмечают, что за полтора года премьерства Новруз Мамедов так и не смог добиться изменений, которых от него ждали. «72-летний Мамедов останется в истории как самый незаметный глава правительства, не отличившийся какой-либо полезной инициативой»,— комментирует его отставку агентство Turan. «Новруз Мамедов не экономист, а филолог,— пишет другое крупное СМИ, Media.az.— Все мы помним историю, случившуюся в июле 2018 года. Тогда Новруз Мамедов показал себя великолепным переговорщиком, отговорив от самоубийства человека, который поднялся на мост. Но умение общаться, прекрасное знание языков, к сожалению, не гарантируют успешную работу в экономической сфере. С этим Новруз Мамедов, очевидно, не справился».

Новый же глава правительства Али Асадов как раз экономист. Свою карьеру он начал в 1978 году в Институте экономики Академии наук Азербайджанской ССР, а затем был депутатом и в течение более чем 20 лет — помощником президента по экономическим вопросам. То есть он занял эту должность еще при прежнем главе государства и отце нынешнего президента Гейдаре Алиеве. В своей речи сразу после назначения он отметил «грандиозные успехи» азербайджанской экономики. Правда, они, по его словам, «результат деятельности президента Азербайджана Ильхама Алиева».

«Направление нефтяных доходов в ненефтяной сектор способствует серьезным успехам в развитии этой сферы. Ненефтяная промышленность выросла в 2,4 раза. Азербайджан стал членом космической семьи»,— отметил господин Асадов.

«О том, что Али Асадов может занять пост премьер-министра, разговоры идут давно,— рассказал “Ъ” депутат парламента Азербайджана Расим Мусабеков.— Еще лет пять назад об этом говорили чуть ли не как о решенном вопросе. Но, видимо, были какие-то обстоятельства, из-за которых это не состоялось». По словам господина Мусабекова, де-факто с министрами экономического блока Али Асадов работал и в прежней должности. «Все серьезные вопросы замыкались на нем. Получалось, что у нас премьер как английская королева».

На вопрос, зачем вообще филолога Новруза Мамедова назначили на должность, где требуется в первую очередь знание экономики, “Ъ” ответил глава бакинского клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде. «Новруз Мамедов обладал достаточным авторитетом во власти и неплохо справлялся с представительскими функциями,— сказал он.— И тогда, и сейчас, премьер должен их выполнять: представлять страну на международных мероприятиях, встречаться с главами делегаций. Однако кабинет министров — это орган, где решаются вопросы финансово-хозяйственной деятельности, и его глава должен принимать решения экономического характера. И тут опыт и знания Мамедова действительно оказались недостаточными».

Впрочем, каких-то серьезных проблем в экономике страны за время премьерства некомпетентного, как сейчас многие утверждают, Новруза Мамедова не произошло. Однако, как пояснил “Ъ” азербайджанский эксперт-экономист Натиг Джафарли, эта стабильность экономики во многом обеспечивается ценой на нефть. «За последние два года цены на нефть поднялись, и это обеспечило стабилизацию экономики»,— сказал господин Джафарли.

Кирилл Кривошеев