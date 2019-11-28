Захарова назвала претензии WADA «борьбой без правил или даже войной»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение комитета по соответствию WADA разрешить российским спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом в течение четырех лет, призвала не политизировать ситуацию с допинговыми претензиями к России. По ее словам, речь идет о «выдавливании» нашей страны при помощи политического инструментария.

«Речь идет о политизации этого вопроса для выдавливания России. Есть такой термин — недобросовестная конкуренция. И здесь уже идет борьба без правил, а может быть уже даже война»,— сказала госпожа Захарова на брифинге в Москве.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков также раскритиковал предложение комитета по соответствию WADA. По его мнению, эти меры неадекватные и чрезмерные. ОКР не рассматривает выступление спортсменов из России под нейтральным флагом. В Кремле сообщили, что российские власти были и будут открытыми для международного спортивного сообщества и для WADA.

Напомним, Комитет по соответствию WADA рекомендовал разрешить российским спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом в течение четырех лет на крупнейших соревнованиях. Россия может потерять право принимать некоторые значимые состязания. МОК возложил «исключительную ответственность» за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории на российские власти.

Подробнее о рекомендациях Комитета по соответствию WADA и о позиции МОК — в материале “Ъ” «WADA, братцы, WADA».