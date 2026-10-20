Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №194

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
Мир

Армия России ударила по складам «Гранд импорт» и «Виндор Транс Сервис» на Украине

Минобороны: ВС РФ ударили по складам и морским судам на Украине
Российские вооруженные силы ночью нанесли удар беспилотниками по логистическому центру «Гранд импорт» в украинском городе Хмельницком. Объект использовался для хранения грузов военного и двойного назначения, заявили в Минобороны РФ.
По данным российского ведомства, в Волынской области был поражен транспортно-логистический центр «Виндор Транс Сервис», также используемый для грузов ВСУ. В одесском порту Рени поражены три сухогруза и объекты портовой инфраструктуры. В порту Одесса также поражено морское судно, доставлявшее военные грузы на Украину, следует из пресс-релиза министерства.
Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по объектам на территории Украины. В начале октября армия России поразила логистические центры и портовую инфраструктуру на Украине. На прошлой неделе в Киеве был нанесен удар по цеху предприятия по производству дронов.
Минобороны
Последние новости о военной операции на Украине
Украина