Армия России ударила по складам «Гранд импорт» и «Виндор Транс Сервис» на Украине
Минобороны: ВС РФ ударили по складам и морским судам на Украине
Российские вооруженные силы ночью нанесли удар беспилотниками по логистическому центру «Гранд импорт» в украинском городе Хмельницком. Объект использовался для хранения грузов военного и двойного назначения, заявили в Минобороны РФ.
По данным российского ведомства, в Волынской области был поражен транспортно-логистический центр «Виндор Транс Сервис», также используемый для грузов ВСУ. В одесском порту Рени поражены три сухогруза и объекты портовой инфраструктуры. В порту Одесса также поражено морское судно, доставлявшее военные грузы на Украину, следует из пресс-релиза министерства.