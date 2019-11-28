Глава ОКР назвал неадекватными рекомендации комитета WADA

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков раскритиковал предложение комитета по соответствию WADA о запрете руководству ОКР принимать участие в международных соревнованиях. По его мнению, эти меры неадекватные и чрезмерные. Он напомнил, что МОК считает недоказанным обвинения против ОКР.

«Возникает вопрос: каким образом члены организаций, к которым нет вопросов, могут быть предметом санкций комитета по соответствию WADA?.. Члены ОКР являются чистыми со всех точек зрения. Считаем предлагаемые меры со стороны комитета по соответствию чрезмерными, неадекватными и неверными… »,— сказал господин Поздняков на пресс-конференции по итогам Олимпийского собрания (цитата по «РИА Новости»).

ОКР не рассматривает выступление спортсменов из России под нейтральным флагом. Господин Поздняков считает, что если нет претензий к российскому олимпийскому комитету со стороны МОК и WADA, то формировать команду нужно в соответствии с Олимпийской хартией.

«Никакой речи о нейтральном флаге быть не может. Если внимательно изучить Олимпийскую хартию, то можно найти соответствующий раздел, который четко регламентирует вещи с флагом, гимном и так далее… У ОКР нет никаких проблем. Российская команда будет принимать участие в Играх»,— сказал господин Поздняков.

Подробнее о предложениях комитета WADA и о реакции МОК — в материале “Ъ” «WADA, братцы, WADA».