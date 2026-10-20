Предприятие загорелось под Мичуринском после атаки БПЛА в Тамбовской области
В Тамбовской области из-за атаки БПЛА произошел пожар на территории одного из предприятий Мичуринского округа. Пострадавших нет, сообщил губернатор Евгений Первышов.
Губернатор уточнил, что для ликвидации огня «привлечены все необходимые силы и средства». Название предприятия не уточняется. В общей сложности в течение ночи и утром над территорией региона были сбиты четыре украинских беспилотника.
Тамбовская область подверглась массированной атаке БПЛА в середине лета. В ночь на 18 июля ВСУ атаковали логистический центр Wildberries в городе Котовск. Погибли семь человек, пострадали более 20.