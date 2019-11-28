Скворцова назвала российскую модель здравоохранения эталонной

Модель здравоохранения в России — одна из эталонных в мире, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на всероссийском конгрессе пациентов. По ее словам, ни один врач в других странах не посещает пациентов на дому бесплатно. Среди других преимуществ она назвала недолгое ожидание компьютерной и магнитно-резонансной томографии (КТ и МРТ) по бесплатным программам.

«Сейчас наша модель является одной из эталонных в мире, у нас есть масса недочетов локальных — от недоработки на местах конкретных или чиновников, или врачей,— считает госпожа Скворцова (цитата по «РИА Новости»).— Но мы единственная страна в мире, которая бесплатно посещает больных на дому, нигде больше нет вызова на дом, ни в одной стране мира».

Министр обратила внимание, что в системе здравоохранения России действует 75 тыс. объектов и работает около 2,5 млн только специалистов. Она напомнила, что со следующего года людям с подозрением на онкологическое заболевание будут делать КТ, МРТ и другие процедуры в течение семи рабочих дней.

Напомним, сегодня стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поставила Россию на первое место в Европе по числу новых заболеваний ВИЧ-инфекции по итогам 2018 года — 59 случаев на 100 тыс. населения. Для сравнения, на втором месте находится Украина с 37 случаями на 100 тыс. человек.

Сколько денег потребуется для модернизации первичного звена здравоохранения — в материале “Ъ” «Здравоохранение пролечат бюджетом».

Как Минздрав собирается обновлять кадры — в публикации “Ъ” «Переоснащение вписывают в паспорта».