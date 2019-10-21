Переоснащение вписывают в паспорта

В понедельник регионы РФ начнут анализ мощностей первичного звена здравоохранения. До 15 ноября они представят свои данные в межведомственную комиссию правительства в виде паспортов поликлиник и схем их оптимального размещения. Данные, которые регионам поручено собрать в рекордно короткие сроки, должны стать основой для масштабной реформы больниц и поликлиник по всей стране.

Минздрав разослал в регионы форму для анализа состояния инфраструктуры первичного звена здравоохранения — типовой паспорт медорганизации. Документ станет основой для модернизации региональных поликлиник, амбулаторий, фельдшерских пунктов и районных больниц — поручение об этом в сентябре дал Владимир Путин (подробнее см. “Ъ” от 3 октября). Как следует из разъяснений главы Минздрава Вероники Скворцовой региональным ведомствам в пятницу в ходе селекторного совещания, помимо общих данных о первичных организациях в регионах министерству нужна информация об их зданиях, кадрах, оснащении медизделиями и транспортом, IT-инфраструктуре, передвижных медицинских комплексах. Паспорта и оптимальные схемы размещения объектов здравоохранения регионы должны представить в ведомство до 15 ноября — их рассмотрит межведомственная комиссия, в которую войдут представители всех министерств: ее оценку регионы получат в начале декабря. До 10 января они должны представить в Минздрав финальные варианты региональных программ.

До 15 декабря регионы должны согласовать с Минздравом штатную численность и нагрузку на персонал первичного звена. Сейчас, указывает Минздрав, в нем заняты 305 тыс. врачей и 545 тыс. человек среднего медперсонала при дефиците кадров от 7,7% до 19,3% в зависимости от категории специалистов. Исключения — программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер»: в 2019 году вместо плановых 6340 человек они привлекли 1644. Одной из причин дефицита кадров в ведомстве считают низкую долю окладов в структуре зарплат медиков. Хотя в большинстве регионов она выросла с 2014 года, только в 10% субъектов эта доля превышает 50% (подробнее см. “Ъ” от 21 августа). Еще одна проблема, по мнению Минздрава, связана с медицинским образованием — в среднем работу вне индустрии государственного здравоохранения находят 18% выпускников специалитета и 37% выпускников ординатуры. Для контроля их численности Минздрав планирует создать регистр студентов-медиков и фармацевтов (см. “Ъ” от 21 августа).

По данным “Ъ”, Минздрав особенно настаивает на выполнении в срок сбора информации, хотя в ведомстве согласны, что времени на это у регионов мало. Впрочем, пока новая реформа первичного звена не имеет отдельного бюджета, под нее будут расходоваться средства нацпроекта «Здравоохранение», у которого есть четкие сроки по исполнению.

Анастасия Мануйлова, Дмитрий Бутрин