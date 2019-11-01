Здравоохранение пролечат бюджетом

В 2020–2024 годах регионы РФ получат около 550 млрд руб. на модернизацию первичного звена здравоохранения — вопрос об этом рассматривался на заседании президиума Госсовета у Владимира Путина. Дополнительные расходы федерального бюджета на ремонт, переоснащение и реорганизацию медицины превысят уже запланированные почти в два раза — сейчас в нацпроекте «Здравоохранение» на эту сферу заложено 237,5 млрд руб. Их совмещение может сделать реформу первичного звена одним из самых дорогих социальных проектов до 2024 года.

Правительство определило предварительный размер дополнительных расходов федерального бюджета на реформу первичного звена здравоохранения. Напомним, с августа этого года в Белом доме по поручению президента обсуждают возможные варианты трансформации фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и больниц в регионах. По распоряжению Минздрава, регионы должны сделать анализ инфраструктуры, транспорта и расположения медицинских организаций, их обеспеченности врачами и техникой, а потом представить результаты в виде региональных программ модернизации первичной медпомощи в правительство (подробнее см. “Ъ” от 3 октября).

Как заявил в ходе посвященного здравоохранению заседания президиума Госсовета президент Владимир Путин, для финансирования этих программ в федеральном бюджете на три года, начиная с 2020 года, уже предусмотрено 150 млрд руб.— по 50 млрд в год. Однако, по его словам, «сумма может быть скорректирована» после проведения экспертизы региональных программ по модернизации, которые разрабатывают регионы. Как пояснил после заседания первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов, за пять лет — в течение всего срока реализации нацпроекта «Здравоохранение» — допрасходы бюджета составят около 550 млрд руб.

«Мы готовы за пять лет полностью модернизировать фельдшерско-акушерские пункты, поликлиники, районные больницы вместе с субъектами федерации в пропорции в среднем 90% (федерация) на 10% (регион)»,— отметил он.

Такая сумма допрасходов бюджета увеличит объем финансирования первичного звена в ходе нацпроекта втрое — изначально на этот сектор здравоохранения РФ в 2019–2024 годах планировалось потратить 237,5 млрд руб. бюджетных средств. В эту сумму входили как средства нацпроекта «Демография» (9,9 млрд руб. на транспортную доступность, дополнительные скрининги сельского населения в возрасте старше 65 лет и гериатрию), так и средства различных федеральных проектов нацпроекта «Здравоохранение». Так, бюджет профильного федерального проекта составлял 48,8 млрд руб., еще 130 млрд руб.— смежная программа по подготовке кадров, 48,8 млрд руб.— бюджет проекта по созданию Единого цифрового контура здравоохранения. В результате в целом бюджет нацпроекта в 2020–2024 годах увеличится примерно на 20%.

Хотя нацпроекты в ходе исполнения нередко меняют свои финансовые параметры, увеличение расходов, вдвое превышающее изначальную сумму, является скорее уникальной ситуацией. Вероятно, к ней привело не столько резкое изменение состояния первичного звена (основные вложения в него в основном были сделаны в конце 2000-х — начале 2010-х в рамках тогдашнего нацпроекта «Здоровье»), сколько неточности оценки ситуации в нем правительством. «Смена профильного вице-премьера могла привести к ситуации, когда планирование расходов по некоторым направлениям оказалось сложным»,— отмечает источник “Ъ” в правительстве. «С другой стороны, свою роль сыграло и улучшение ситуации с федеральным бюджетом — при планировании на следующий трехлетний период в нем оказалось больше свободных средств»,— говорит источник “Ъ” в финансово-экономическом блоке.

Анастасия Мануйлова