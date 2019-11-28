Число новых случаев ВИЧ в России осталось самым высоким в Европе в 2018 году

В 2018 году число новых случаев заболевания ВИЧ остается на том же уровне, что и в 2017 году. Показатель по прежнему самый высокий в Европе, говорится в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

В Европе впервые диагностировали ВИЧ-инфекцию у 140 тыс. человек. На каждые 100 тыс. жителей приходится 16,2 случая заражения. 79% новых случаев приходится на восточную Европу.

Больше всего заражений зафиксировали:

в России — 59 случаев на 100 тыс. населения;

на Украине — 37 случаев на 100 тыс. населения;

в Белоруссии — 25 случаев на 100 тыс. населения.

В западной части Европы более 40% заражений происходит во время сексуальных контактов между мужчинами, в восточной Европе этот показатель составляет 4,4%. В восточной Европе значительно больше заразившихся при употребление наркотиков (22% против 3% в западной части). Главным риском распространения заболевания исследователи называют позднюю диагностику.

По данным Минздрава, в России в 2019 году впервые снизилось количество новых случаев заболеваний ВИЧ. С января по октябрь их количество достигло 65,8 тыс., что на 8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

О роли ВИЧ-инфицированных людей в борьбе с распространением заболевания — в материале “Ъ” «Когда у людей и сообществ есть право и возможность, происходят изменения».