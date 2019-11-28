Обновленный киноцентр «Соловей» будет иметь пять кинозалов

На месте старого киноцентра «Соловей» появится новый с пятью кинозалами, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя собственника. На прошлой неделе режиссер и глава союза кинематографистов Никита Михалков попросил мэра Москвы Сергея Собянина не сносить киноцентр.

«Киноцентр никуда не исчезнет, на месте старого появится новый, в котором на третьем этаже будут открыты пять современных кинозалов, оснащенных самым современным оборудованием, два из которых будут отданы фильмам для детской и подростковой аудитории»,— сказал представитель компании-застройщика. Он добавил, что в здании также будут созданы условия для проведения кинофорумов, в частности, будут обустроены «комфортабельные апартаменты для проживания звезд кино и членов жюри». Кроме того, на втором этаже будет располагаться большая выставочная галерея, а на первом этаже здания — современные оригинальные кафе.

«Новый центр проектируется в соответствии с актуальными архитектурными трендами и требованиями безопасности. В отличие от старого киноцентра, в нем будет предусмотрено все необходимое для людей с ограниченными возможностями»,— отметил представитель девелопера. Он добавил, что детская актерская школа, работавшая в киноцентре, продолжит свою работу. «Помимо этого в новом здании появится детский реабилитационный спортивный центр — с бассейном 25 метров и тренажерными залами»,— сказал представитель. По его словам, все подъезды к новому зданию будут освобождены от стихийных парковок, а под киноцентром будет располагаться три уровня подземных парковок на 486 машино-мест.

Киноцентр «Соловей» построили в 1989 году на средства Союза кинематографистов СССР. Он был одним из крупнейших в Восточной Европе по количеству залов. Их в киноцентре было 24. По информации СМИ, его планировалось снести, а на этом месте построить 22-этажное жилое здание. В киноцентре показывают арт-хаус и фильмы пролонгированного проката.

Киноцентр «Соловей» попрощался со зрителями 20 ноября. Здание планируют закрыть 2 декабря 2019 года. В столице проходили митинги против этого решения. К мэру Москвы с просьбой не сносить кинотеатр обращались господин Михалков и министр культуры Владимир Мединский.

О том, кому будет выгодно приобретение киноцентра,— в материале “Ъ FM” «"Соловей" делает ставку на выкуп».

О том, как судьбу киноцентра обсуждали в Мосгордуме, читайте в материале “Ъ” «"Соловей" провел предпродажную подготовку».