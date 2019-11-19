«Соловей» делает ставку на выкуп

Киноцентр «Соловей» может спасти мэрия, если последует совету Никиты Михалкова. Режиссер предложил городу выкупить культовый кинотеатр, чтобы сохранить его — через две недели может начаться снос здания. По данным The Village, мэр Москвы Сергей Собянин поручил «срочно рассмотреть возможные варианты». Но какими они могут быть? И спасут ли «Соловей» от сноса? Выяснял Иван Корякин.

О возможном выкупе «Соловья» городом всерьез заговорили на прошлой неделе. Тогда на совещании в Мосгордуме управляющий киноцентром Юрий Соловей признавал, что это чуть ли не единственный способ спасти культовый объект. За одним столом с ним сидел член Союза кинематографистов Борис Головня, который поддержал идею и заявил, что в переговорах готов поучаствовать Никита Михалков. Режиссер поучаствовал — написал письмо в мэрию, и правильно сделал, говорит Борис Головня: «Есть предложение, чтобы город выкупил, чтобы это было его собственностью, а тогда уже мы, Союз кинематографистов, вместе с городом будем помогать налаживать там и культурные программы, и всякие другие».

Любопытно, что ранее киноцентр и принадлежал в том числе Союзу кинематографистов. Но в 90-е акции пришлось продать, продолжает Головня: «32%, но были очень тяжелые времена, начало 90-х, когда нечем было кормить стариков, когда нельзя было содержать дом престарелых, который у нас есть. И тогда приняли решение продать эти акции — только из-за этого».

Теперь же шаг за мэрией, и она, видимо, настроена серьезно. Как пишет The Village, Сергей Собянин поручил «срочно рассмотреть возможные варианты». Ответственные за судьбу «Соловья» — его заместители Наталья Сергунина и Марат Хуснуллин. Дело действительно необычное хотя бы потому, что город крайне редко что-то выкупает, отмечает генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский: «Город выкупает помещения или выплачивает компенсацию за их снос только в случае, когда либо сам сносит эти объекты, либо они ему требуются для развития инфраструктуры. Но происходит это крайне редко. Если эта практика действительно подтвердится, то, уж поверьте, огромное количество людей захочет свои объекты отдать обратно городу».

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Правда, непонятно, как на это отреагирует собственник киноцентра — до сих пор неизвестно, кто это. Однако, по данным журналистов, он уже нашел инвестора будущего строительства на месте «Соловья» — договорился с Промсвязьбанком. А репертуар должен был переехать на Новый Арбат в «Октябрь». Но выкуп «Соловья» городом — а сделку оценивают в 6 млрд руб. — гораздо более выгодное предложение, уверена партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры» Марина Краснобаева: «Продать городу и получить деньги сейчас — это просто мечта. Если учесть, какой объект готов купить город, скажем так, с безлимитным финансированием в таких суммах, то даже думать нечего.

Потому что если сделку финансирует банк, то деньги придется отдавать, а вложения, которые нужно сделать, вполне возможно, что вообще не окупятся в ближайшие лет 20».

Позитивные сигналы в непростой истории «Соловья» появились за две недели до закрытия. А ведь его защитники выходили на митинг еще год назад и собрали рекордные 100 тыс. подписей. Но, видимо, власти они не убедили, в отличие от письма главы Союза кинематографистов. Так что теперь за помощью москвичи будут обращаться скорее к Никите Михалкову.

Сейчас в «Соловье» 24 зала — это крупнейший кинотеатр в Восточной Европе. Его управляющий Юрий Соловей на прошлой неделе предлагал властям увеличить количество помещений до 35, что сделает киноцентр самым большим в мире.