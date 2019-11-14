«Соловей» провел предпродажную подготовку

Киноцентр «Соловей» готов расширить число залов с 24 до 35 в случае, если столичная мэрия выкупит его здание у неназываемых собственников. Об этом заявило руководство киноцентра на слушаниях в Мосгордуме. Ранее было объявлено о планах сноса «Соловья» и строительства на его месте гостиницы и апартаментов на 83 тыс. кв. м, а зрители собрали свыше 100 тыс. подписей за сохранение культурного центра с большим числом авторского кино в репертуаре. В мэрии сообщали, что документы на стройку были получены еще при предыдущем градоначальнике, а планы покупки не обсуждались, поскольку в таких случаях «ценник возрастает астрономически».

Слушания о судьбе киноцентра «Соловей» на Красной Пресне, который должен закрыться 2 декабря, в Мосгордуме устроил столичный депутат фракции «Яблоко» Сергей Митрохин. Он приглашал на них представителей собственника здания киноцентра, а также чиновников городской мэрии. Однако в итоге на круглый стол пришел лишь Юрий Соловей, рекомендовавший себя «создателем кинотеатра» (ранее в СМИ упоминался как юрист киноцентра). Господин Соловей назвал кинотеатр на Красной Пресне «самым посещаемым и кассовым в России». По его словам, в 2008 году три его зала посетили 50 тыс. человек, а теперь в 24-зальный центр приходят 1,6 млн горожан в год.

При этом «создатель кинотеатра» предложил городской мэрии выкупить здание у неназванных собственников, «которым центр может показаться нерентабельным», пообещав в этом случае расширить число залов до 35.

Господин Митрохин, который в 2018 году был задержан у киноцентра полицией за одиночный пикет против его сноса, поддержал Юрия Соловья и обрисовал еще один сценарий сохранения кинотеатра. Так, депутат предложил внести правку в столичные правила землепользования и застройки, разрешив строить здесь лишь объекты культуры. При этом господин Митрохин сказал, что по поводу выкупа киноцентра он уже обращался в мэрию, но ответа пока не получил.

24-зальный киноцентр на Красной Пресне считается самым большим кинотеатром в России и Восточной Европе и славится длительным показом авторского кино и доступными ценами на билеты (от 100 руб.). Так, фильм «Амели» демонстрировался здесь в течение 37 месяцев. В 2011 году Юрий Соловей дал ему нынешнее название (в честь своей фамилии). В ноябре 2018 года стало известно о получении собственником здания АО «Киноцентр» разрешения на строительство на этом месте многофункционального комплекса с гостиницей и апартаментами. Информация вызвала общественный резонанс. У киноцентра появились пикеты, а под петицией о необходимости сохранить его на сайте change.org было собрано свыше 100 тыс. подписей. Глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин тогда заявил, что АО «Киноцентр» имеет все разрешающие документы, полученные еще при прежнем руководстве Москвы. В ситуации обещал разобраться министр культуры РФ Владимир Мединский. Однако год спустя господин Мединский заявил, что ему неизвестно, будет закрыт кинотеатр или нет, адресовав этот вопрос «московским властям».

Зарегистрированное в Мытищах АО «Киноцентр» было создано в 1992 году. Тогда же компания стала собственником киноцентра на Красной Пресне, построенного в 1989 году для всесоюзного творческого объединения «Киноцентр» на средства Союза кинематографистов СССР. В 1991 году в центре была установлена первая в России система Dolby Audio — подарок французского режиссера Жан-Люка Годара. АО «Киноцентр» было создано союзами кинематографистов всех 15 бывших республик СССР. По данным СПАРК, все они остаются участниками компании, в частности, Союзу кинематографистов России принадлежит 32% «Киноцентра», Союзу кинематографистов Армении — 14%, а Национальному союзу кинематографистов Украины — 12%. Представитель Союза кинематографистов России заявлял газете «Ведомости» о выходе из уставного капитала АО «много лет назад». Истинные владельцы «Киноцентра» не раскрывались. По данным «Ведомостей», ими могут быть бизнесмены Эдуард и Вадим Меркины. По данным kartoteka.ru, выручка АО в 2018 году — 236 млн руб., прибыль — 7,3 млн руб.

Юрий Соловей заверил, что 35-зальный кинотеатр может стать крупнейшим в мире, но это произойдет лишь в случае покупки здания городом. «С учетом того, что дороги строят, значит, могли бы и выкупить, чтобы сохранить (киноцентр.— “Ъ”)»,— рассудил он. Участники слушаний в Мосгордуме интересовались суммой выкупа и именем собственника, но эти данные господин Соловей не раскрыл, лишь отметив: «Ситуация на рынке недвижимости меняется постоянно. Нет смысла оценивать стоимость в ситуации, когда нет покупателя».

Отметим, что «Соловей» занимает 6 тыс. из 28 тыс. кв. м в здании на Красной Пресне, остальное снимают другие арендаторы. Весь комплекс занимает участок в 0,9 га (с кадастровой стоимостью в 945 млн руб.). Согласно полученному в 2010 году градостроительному плану земельного участка, здесь предполагалось строительство комплекса с культурно-досуговым центром общей площадью более 83 тыс. кв. м. Из них около 35 тыс. кв. м отводилось на гостиницы и апартаменты. Замдиректора департамента финансовых рынков и инвестиций агентства недвижимости Knight Frank Виктория Петрова оценивает стоимость такого объекта в 3,5–4 млрд руб.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов пояснял, что владельцы здания «добились через разные инстанции, чтобы они были зафиксированы в правилах землепользования и застройки». Так, согласно этим правилам, на участке киноцентра можно размещать более 20 видов объектов, включая банки, магазины, гостиницы, вокзалы, оранжереи и даже зверинцы с максимальной высотой зданий в 75 м.

По данным источников “Ъ”, в случае с «Соловьем» речь может идти о сумме выкупа в 6 млрд руб. Один из участников рынка недвижимости знает, что здание киноцентра уже выставлялось «на продажу по космической цене» в $120 млн (около 7,7 млрд руб.).

Источник “Ъ” в имущественном комплексе Москвы сообщил, что переговоры о выкупе киноцентра с его владельцами не вели. Глава Москомархитектуры Юлианна Княжевская ранее сообщала, что в мэрии не имеют оснований для таких переговоров и «оснований для изъятия киноцентра нет». Первый заместитель главы столичного департамента городского имущества Кирилл Пуртов конкретизировал, что «опыт столицы в подобных ситуациях плачевный». По словам чиновника, как только собственник узнает, что покупателем выступает Москва, «ценник возрастает астрономически».

Репертуар «Соловья» может «переехать» в киносеть «Каро». В киносети “Ъ” подтвердили заключение соглашения об этом, сказав о планах «совместной работы по формированию специальной репертуарной программы с соблюдением ценовой политики "Соловья"». Основной площадкой для этой работы станет киноцентр «Октябрь». В Мосгосстройнадзоре ранее сказали, что разрешение на строительство у АО «Киноцентр» действует до сентября 2021 года. Демонтаж здания, в котором расквартирован «Соловей», может начаться после 2 декабря.

Елена Рожкова, Мария Старикова, Маргарита Абрамова