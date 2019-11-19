Михалков попросил Собянина не сносить киноцентр «Соловей»

Режиссер и глава союза кинематографистов Никита Михалков отправил мэру Москву Сергею Собянину письмо с просьбой выкупить и сохранить киноцентр «Соловей», сообщает The Village. Он отметил, что предстоящий снос вызвал большой общественный резонанс, а союз получил «более 100 обращений от видных деятелей культуры, общественных объединений и жителей, обеспокоенных ситуацией».

Господин Михалков предполагает, что такой ход позволит сдать здание профильными арендаторам и превратить его в Дом творчества молодежи. Речь идет об открытии кружков, студий и съемочных павильонов. Также режиссер предлагает реконструировать летний кинотеатр на крыше и благоустроить территорию вокруг.

Источник The Village сообщил, что в мэрии письмо получили. По словам собеседника издания, господин Собянин поручил «срочно рассмотреть возможные варианты». Ответственными назначены заммэра Наталья Сергунина и глава департамента строительства Марат Хуснуллин, ответ на письмо должен поступить от Стройкомплекса Москвы.

Позже письмо прокомментировал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. По его словам, в прошлом Союз кинематографистов продал свои акции здания киноцентра. «Михалков написал письмо Собянину с просьбой, чтобы государство не допустило разрушения кинотеатра "Соловей" и выкупило здание. Собянин наложил резолюцию "срочно рассмотреть". Цена вопроса — 6 млрд руб. И это при том, что в свое время именно Союз кинематографистов под председательством Михалкова продал свои акции этого здания за $6 млн»,— написал господин Венедиктов в Telegram-канале.

Напомним, киноцентр «Соловей» планируют закрыть 2 декабря 2019 года. В столице проходили митинги против этого решения. Министр культуры Владимир Мединский просил мэрию не выдавать разрешение на снос. Активисты подали иск к господину Собянину.

О том, как можно избежать сноса киноцентра,— в материале “Ъ FM”.