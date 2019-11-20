Киноцентр «Соловей» попрощался со зрителями

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне опубликовал прощальное обращение к зрителям. Под сообщением подписались директор по репертуару Владимир Медведев и создатель киноцентра Юрий Соловей. За 30 лет истории «Соловей» посетили более 15 млн зрителей.

«К сожалению, сейчас Киноцентр "Соловей" — это уже часть ускользающей советской эпохи. Спасибо вам за то, что в течение стольких лет вы неизменно выбирали наш кинотеатр... До свидания!»,— говорится в обращении.

Напомним, сегодня стало известно об обращении режиссера и главы союза кинематографистов Никиты Михалкова к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой не сносить «Соловей». С аналогичной просьбой ранее обращался министр культуры Владимир Мединский. Здание планируют закрыть 2 декабря 2019 года.

Кому будет выгодно приобретение киноцентра — в материале “Ъ FM” «"Соловей" делает ставку на выкуп».