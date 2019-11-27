Акции «Яндекса» обновили исторический максимум на Московской бирже, достигнув 2682 руб. за штуку на 18:07 мск. К закрытию торгов стоимость одной акции составила 2 668 руб. (+1,22%). Предыдущий рекорд был установлен 26 июля, тогда стоимость акции составила 2679 руб.

Ранее 27 ноября президент России Владимир Путин внес изменения в закон «О международных компаниях», позволяющий создавать международные фонды в специальных административных районах. Изменения позволят компании «Яндекс» зарегистрировать в Калининградской области некоммерческий Фонд общественных интересов для изменения в структуре корпоративного управления.

Напомним, 18 ноября «Яндекс» объявил, что совет директоров компании одобрил изменения в структуре корпоративного управления. Тогда стало известно, что в структуре будет создан некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежавшую Сбербанку золотую акцию. Сбербанк ее продал по цене приобретения — €1. На стоимость акций компании это повлияло положительно.

Подробнее об изменениях в компании — в материале “Ъ” «"Яндекс" обновит золотую акцию».