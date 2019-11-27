Путин подписал закон, позволяющий «Яндексу» изменить структуру управления

Президент России Владимир Путин внес изменения в закон «О международных компаниях», позволяющий создавать международные фонды в специальных административных районах (САР). Соответствующий закон опубликован на официальном портале правовой информации. Таким образом, компания «Яндекс» сможет зарегистрировать в Калининградской области некоммерческий Фонд общественных интересов для изменения в структуре корпоративного управления.

Напомним, 26 ноября Владимир Путин рассказал, что встречался с руководителями и основными акционерами «Яндекса» несколько дней назад. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что «Яндекс» обсуждал корпоративные изменения с Кремлем «соответствующими подразделениями» Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что «Яндекс» обсуждал корпоративные изменения с Кремлем «соответствующими подразделениями» Кремля. Напомним, 18 ноября «Яндекс» объявил, что совет директоров компании одобрил изменения в структуре корпоративного управления. Тогда стало известно, что в структуре будет создан некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежавшую Сбербанку «золотую акцию». Сбербанк ее продал по цене приобретения — €1.

Подробнее об изменениях в компании — в материале “Ъ” «"Яндекс" перевыпустит "золотую акцию"».

О том, как это сказалось на акциях компании,— в материале “Ъ” «"Яндекс" успокоил инвесторов».