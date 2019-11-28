И палочки кровавые в глазах Запретит ли Россия все не деревянное, что производит, как того хотят экологи

К призыву «Гринписа России» отказаться от одноразовых пластиковых изделий присоединились ассоциация «РазДельный сбор», Центр экономии ресурсов, движения ЭКА и «Друзья Балтики». Экологи предлагают ввести запрет на производство и использование пластиковых ватных палочек, влажных салфеток, пакетов, трубочек, стаканчиков и других столовых принадлежностей. Минприроды, Минпромторг и Роспотребнадзор, а также производители и торговые сети концептуально идею поддерживают, но видят выход не в мгновенном запрете, а в поэтапном сокращении отдельных видов одноразовых и трудноперерабатываемых товаров, тары и упаковки.

Еще четыре экологические организации — «РазДельный сбор», Центр экономии ресурсов, движения ЭКА и «Друзья Балтики» — присоединились к призыву «Гринписа России» ввести запрет на оборот одноразовых товаров и упаковки, которые трудно извлечь из общего массива мусора и трудно переработать. Речь идет о влажных салфетках, пластиковых ватных палочках, пакетах-майках, трубочках, стаканчиках, контейнерах для еды и других столовых принадлежностях. Письмо (есть у “Ъ”) с этими предложениями было направлено главе Минприроды Дмитрию Кобылкину. Экологи просят принять срочные меры по сокращению и предотвращению пластикового загрязнения в России, указывая, что рост потребления изделий из пластмасс на душу населения вырастет к 2030 году с 32,3 кг до 89,8 кг на человека в год.

В Минпромторге поддерживают идею поэтапного сокращения и вывода из оборота отдельных видов одноразовых и трудноперерабатываемых товаров, тары и упаковки, но не через запреты.

В Минприроды также считают необоснованными «кардинальные и одномоментные запретительные меры», приводя в пример идею поэтапного ограничения каждый год по пластиковым посуде и пакетам. Поэтапное сокращение производства пластиковых пакетов для розницы поддерживают и в Роспотребнадзоре, предлагая законодательно предусмотреть многократность использования некоторых видов тары и упаковки.

«Несмотря на то что на территории РФ действуют предприятия по переработке многослойной и композитной тары и упаковки, переработка данного вида сырья является дорогостоящей и пока еще экономически низкорентабельной,— прокомментировал “Ъ” инициативу глава Минпромторга Денис Мантуров.— Сокращение потребления трудноперерабатываемых пластиков в России также позволит увеличить емкость внутреннего рынка бумажной упаковки». «Одним из самых распространенных и востребованных на рынке вторсырья является бутылочный ПЭТ, за которым ведется настоящая охота»,— добавляют в Минприроды. При этом в ведомстве признают: даже самые современные сортировочные линии не способны выделить из потоков вторсырья мелкие пластиковые изделия (пластиковые трубочки, посуду и т. д.) — в результате эти отходы оказываются в лучшем случае на полигоне, в худшем — в окружающей среде.

Метод «рубить с плеча» редко приносит позитивные результаты, считает Любовь Меланевская из ассоциации «РусПЭК» (объединяет, в частности, Coca-Cola HBC, Pepsico Holdings, Procter & Gamble, Tetra Pak): «Прежде чем что-то запретить, необходимо убедиться в том, что найдена достойная замена, что она по карману потребителю и что сотрудники предприятий, производящих неугодные товары, в случае их запрета не останутся завтра без работы». «При запрете продуктов гигиены из пластика производители перейдут с искусственных материалов на природные, например на использование бумажных салфеток или деревянной, картонной основы для палочек и трубок,— обращает внимание директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.— В результате природе будет наноситься вред как за счет вырубки лесов, так и за счет экологических рисков, связанных с работой предприятий, производящих целлюлозно-бумажные изделия. И это не считая экономических последствий для потребителей — цена таких продуктов-заменителей будет выше».

В Роспотребнадзоре в том числе предлагают разработать технологии производства биоразлагаемой тары и упаковки.

Сейчас в торговых сетях в качестве альтернативы пластиковым пакетам предлагают бумажные, биоразлагаемые или многоразовые сумки. В «Гринписе России» подтверждают, что нельзя рассматривать бумагу как экологически устойчивый материал: при производстве бумажных пакетов на 70% больше выбрасывается вредных веществ в атмосферу и в 50 раз больше загрязнителей в водоемы, чем при производстве пластикового пакета. А представитель Х5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») заявляет, что другие альтернативы на российском рынке не являются более экологичными: «Биоразлагаемые пакеты в большинстве случаев наносят окружающей среде еще больший вред: они разлагаются на микропластик, который в итоге попадает в почву, воду, становится кормом для животных».

При этом, обращают внимание экологи, одним запретом на продажу и использование одноразовых пластиковых изделий проблему не решить. Они предлагают ввести систему залоговой стоимости тары (в цену товара заложена стоимость упаковки, которую можно сдать и получить залог), а также дополнительно стимулировать население и переработчиков, отменив НДС и НДФЛ на операции со вторсырьем.

Помимо этого организации просят изменить СанПиН, которые запрещают сейчас устанавливать фандоматы (устройства по приему вторсырья) в торговых залах магазинов и кафе, на остановках общественного транспорта и вестибюлях метро, а также не допускают продажу нерасфасованных и неупакованных пищевых товаров. «Поэтому некоторые торговые сети отказываются от продажи продуктов на развес и фасуют их в одноразовую упаковку (например, Auchan)»,— обращают внимание в «Гринписе».

Как заявил “Ъ” Денис Мантуров, Минпромторг планирует в начале 2020 года определить виды упаковки, пригодной к массовому сбору для переработки и повторному использованию.

После чего будут внесены изменения, которые позволят осуществлять прием потребительской тары и упаковки. После того как будут решены законодательные вопросы, эксперимент будет запущен. По оценке Минпромторга, это произойдет в течение 2020 года.

Также экологи предлагают вводить доставку еды в контейнерах, которые можно сразу же вернуть курьеру или отдать при следующем заказе. Идея по доставке еды в оборотной таре малореализуема на практике в больших масштабах, считает Любовь Меланевская из «РусПЭК»: «Для ее осуществления кафе придется изменить график и логистику курьерской службы, нанять штат для мойки тары, при этом увеличится водопотребление, но самое главное — нужно будет найти своего потребителя, готового озаботиться дополнительными контейнерами». К тому же это сразу исключает возможность однократных заказов и сделает заказ дороже на стоимость упаковки, обращает внимание Илья Власенко из АКОРТ.

Анна Васильева