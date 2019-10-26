В метро хотят пускать за бутылку

Россияне смогут расплатиться за проезд в метро бонусами от сдачи пластиковых и алюминиевых банок и бутылок в фандоматы. Такую возможность прорабатывает Минтранс с профильными ведомствами, столичной мэрией, ОАО «РЖД», а также региональными метрополитенами. Будут ли они зачисляться на карту «Тройка» или другим образом, пока не сообщается. Также неизвестен объем средств, необходимых на покупку устройств,— по словам собеседников “Ъ”, стоимость одного фандомата варьируется от 450 тыс. до 2 млн руб. Эксперты инициативу поддерживают, но отмечают, что сейчас она практически не реализуема из-за строгих ограничений санитарного и налогового законодательства.

Минтранс прорабатывает возможность установки фандоматов, в которые можно будет сдать пластиковые, алюминиевые и стеклянные бутылки и банки на объектах транспортной инфраструктуры, об этом “Ъ” сообщили в пресс-службе ведомства. Там также заявили, что обсуждают эту инициативу сейчас с Минприроды, Минпромторгом, Росприроднадзором, Роспотребнадзором, ОАО «РЖД», а также регионами, в которых есть метрополитен. Предполагается, что со сдачи тары будут начисляться бонусы по возмещению стоимости проезда, однако, о каких суммах идет речь, пока неизвестно. Неизвестно количество автоматов, которые планируется установить, их места расположения, а также какие средства и в каком размере планируется на это потратить.

В Минпромторге “Ъ” заявили, что представители ведомства приглашены на совещание по этому вопросу 31 октября, но от дальнейших комментариев отказались. На совещание помимо профильных ведомств приглашены представители московского, петербургского и нижегородского метрополитенов, а также правительства Москвы, госкомпании «Российский экологический оператор» (оператор мусорной реформы; РЭО) и АО «РТ-Инвест» (входит в госкорпорацию «Ростех»). В Минприроды “Ъ” заявили, что концептуально поддерживают способы минимизации использования одноразовых изделий из пластика как инструмент, направленный на снижение степени негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. «Кроме того, мы выступаем за переработку и внедрение механизмов замкнутой экономики, изделия из пластиков входят в группу отходов, направляемых на переработку»,— сказали в ведомстве.

«Главный вопрос: какая должна быть экономическая модель проекта? — заявили “Ъ” в РЭО.— Покупать фандоматы или производить в России, а может, самостоятельно разработать фандомат? И еще более важный вопрос: как сделать так, чтобы оператор фандомата зарабатывал, а проект в целом был окупаемым?» В РЭО отмечают, что сейчас в Россию поставляются фандоматы из Китая, Германии и США, их стоимость составляет от 450 тыс. до 2 млн руб. за штуку: «В стоимость включаются покупка и доставка в Россию технического устройства, его настройка для приема соответствующей тары и предоставления поощрения, а также брендирование». «Производство устройств будет целесообразнее локализовать на территории России для снижения их себестоимости, а также для создания принципиально новой конфигурации фандоматов с учетом комплексной системы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)»,— считают в РЭО.

Собеседник “Ъ” на рынке отходов заявляет, что затраты на внедрение подобной системы будут колоссальными, в то время как выручка от продажи вторсырья их не окупит. По его словам, за тонну пластика можно получить около 30 тыс. руб., а стекла — 2–3 тыс. руб.

В России уже установлены подобные фандоматы, в основном в торговых сетях — например, в магазинах «Пятерочка» и «Вкусвилл». Впрочем, торговые сети уже столкнулись с рядом трудностей. Так, в Ассоциации компаний розничной торговли (объединяет «Азбуку вкуса», «Магнит», «Ленту», Auchan и др.) заявляли “Ъ”, что действующие санитарные нормы не позволяют устанавливать фандоматы в торговом зале, что снижает их доступность и популярность среди покупателей.

Все отходы, которые образуются у населения, законодательство определяет как ТКО, а их, в свою очередь, нельзя накапливать вне специально отведенных для этого мест, обращает внимание координатор ассоциации в сфере экологии и защиты окружающей среды «РазДельный сбор» Анна Гаркуша. «Фандомат будет считаться контейнерной площадкой, для которой по правилам необходимы бетонное дно, ограждения, расстояние не менее 20 м от ближайшей стены и еще куча ограничений. Также ее размещение необходимо будет согласовать с учетом требований метрополитена и противопожарных правил — мало ли что туда могут бросить».

Заместитель главы РЭО Вячеслав Духин обращает внимание, что сейчас фандоматы в торговых сетях выдают поощрения гражданам за сданную тару в виде чеков и купонов на скидку.

Партнер адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Варламов говорит, что у сдающего пустую тару человека возникает необходимость уплаты НДФЛ: «Если человек получает вознаграждение, то есть доход, с него надо уплатить 13% НДФЛ. Проконтролировать факт получения дохода каждого человека невозможно, но риск возникновения претензий налоговых органов об уплате НДФЛ существует». Адвокат, впрочем, уточняет, что по ст. 217 Налогового кодекса РФ от обложения НДФЛ освобождены доходы менее 4 тыс. руб. по некоторым категориям, в том числе призы, «получаемые в конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ или услуг». «Сбор тары в рамках рекламного мероприятия и предоставления за это незначительного вознаграждения позволит избежать возникновения обязанности по исчислению НДФЛ»,— рассуждает адвокат, оговариваясь, что этот «возможный вариант законного освобождения от уплаты НДФЛ требует детальной проработки». Наконец, господин Варламов напоминает, что в 2018 году в Налоговый кодекс были внесены правки, освобождающие от уплаты НДФЛ доходы от сдачи макулатуры: по мнению адвоката, в вопросе сдачи тары через фандоматы претензий налоговиков можно избежать таким же образом.

Фандоматы в метро не смогут решить проблемы с отходами, но будут иметь колоссальный образовательный эффект, считает эксперт «Гринписа России» Алексей Киселев: «Россияне должны иметь возможность сдать раздельно такой мусор около своего дома, но сейчас не везде это есть. Но таким образом люди поймут, что бутылка и банка — это не просто мусор, а можно за это что-то получить».

Анна Васильева, Александр Воронов, Иван Буранов