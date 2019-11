Пластикоплавающие и пластикопитающие

Эксперты Национального управления по исследованиям океана и атмосферы США пришли к выводу, что в отдельных частях океана у поверхности воды концентрация пластика больше концентрации мальков. Согласно выводам специалистов, сами мальки в таких местах активно поглощают частицы пластика.

Мальки рыб в некоторых частях океана растут в окружении пластика и питаются им, причем в некоторых местах пластика в воде в семь раз больше, чем самих мальков. Такие выводы содержатся в исследовании, подготовленном американским Национальным управлением по исследованиям океана и атмосферы (NOAA) и рядом других организаций. В понедельник, 11 ноября, оно было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academies of Sciences. Изначально ученые собирались исследовать места скопления мальков и их питание.

Как пишут авторы исследования, первые дни жизни мальки часто проводят на поверхности океана, в образуемых течениями «пятнах», где много планктона и где одновременно с этим концентрация частиц микропластика особенно высока.

Такие пятна составляют около 8% поверхности мирового океана, притом на них приходится более 90% всех пластиковых отходов, попадающих в океан.

Ученые пришли к выводу, что концентрация пластика у поверхности воды в некоторых пятнах в районе Гавайских островов в восемь раз выше, чем в так называемом Великом тихоокеанском мусорном пятне — скоплении мусора в северной части Тихого океана, куда течения приносят различные отходы. «Мы были шокированы, обнаружив, что в некоторых наших образцах преобладает пластик»,— отмечает специалист по морской экологии NOAA Джонатан Уитни, один из авторов исследования.

Содержание частиц пластика в образцах с поверхности воды оказалось в 126 раз больше, чем в образцах, взятых парой сотен метров глубже.

Размер большинства частиц пластика не превышает 1 мм, что сопоставимо с размером планктона, которым питаются мальки рыб. Ученые также изучили самих рыб и обнаружили, что они активно поглощают частицы микропластика. «Мы нашли крошечные кусочки пластика в желудках пелагических рыб, которые являются объектами коммерческого рыболовства, таких как меч-рыба или золотистая макрель, а также видов, живущих в коралловых рифах, например спинорога… Так как это происходит в основании пищевой цепочки, потенциально это может вызывать эффект домино»,— рассказал господин Уитни.

Микропластик в воде в последние годы регулярно оказывается в центре внимания ученых. Еще в 2017 году неправительственная организация Orb Media сообщала, что микропластик был обнаружен в 83% образцов воды из-под крана в разных странах мира. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, количество микропластика в воде удвоится к 2025 году и более чем утроится к 2050 году. В начале ноября Greenpeace опубликовала доклад, из которого следует, что одним из существенных источников загрязнения океана являются рыболовные сети и другие снасти — ежегодно в мировом океане появляется 640 тыс. тонн такого мусора.

Яна Рождественская