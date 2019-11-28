Чем Урал кормит

За последние годы пищевая промышленность Свердловской области стабильно показывает рост. Эксперты объясняют его курсом на импортозамещение и считают, что уральский рынок еще имеет огромные перспективы. В большей степени это касается животноводства, производства молока, сыров, творога.



По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям, в первом полугодии 2019 года инвестиции в основной капитал в производстве пищевых продуктов на Урале составили 1,12 млрд руб., что в 1,6 раза больше, чем за соответствующий период 2018 года. В производство напитков инвестировано 426,3 млн руб., что в 1,8 раза больше 2018 года. Наибольший инвестиционный интерес на Среднем Урале остается за молоком и кисломолочными продуктами — маржинальность таких производств поднимается за счет внедрения на заводах технологичных умных решений.

Молоко вылилось вперед

По данным Минсельхоза России, по итогам первого полугодия 2019 года Свердловская область вошла в топ-10 по среднесуточному надою и объемам реализации молока. За этот период произведено 304 тыс. т молока, что на 0,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стабильно увеличивается валовое производство молока в сутки и составляет 1788,07 т (+30,11 т к аналогичному периоду 2018 года). Суточный удой на фуражную корову превысил рубеж 20,3 кг.

«В 2019 году положительная тенденция, сложившаяся в предыдущие годы в молочном животноводстве, сохраняется. Животноводство, напомню, остается приоритетным направлением в развитии сельского хозяйства Свердловской области. Увеличение объемов производства молока обеспечивается благодаря строительству животноводческих объектов, созданию новой технологической базы, использованию современного технологического оборудования при модернизации животноводческих помещений и целенаправленной работе по повышению генетического потенциала скота»,— отметил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.

Высокий уровень и безопасность производимого молока вывело Свердловскую область на 4-е место в России по объемам его реализации. Большим спросом оно пользуется при производстве кисломолочных продуктов и детского питания, в частности для детей раннего возраста. Такая продукция выпускается на молочном комбинате детского питания Екатеринбургского молочного завода №1 (входит в «Данон Россия») и Богдановичском молочном заводе (ГК «Молочный кит»).

Несмотря на высокие показатели по производству молока, потребности рынка местные производители закрывают только на 70%, считают в Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ). Изменить ситуацию предлагается с помощью создания фермерских предприятий полного цикла, которые будут заниматься выращиванием зерновых культур, производством кормовой базы для скота и производством молока.

Такой проект к 2021 году планируется реализовать в селе Сажино Артинского района, где началось строительство молочно-товарной фермы. Она рассчитана на 1,8 тыс. голов крупного рогатого скота (фуражных коров) с полным циклом выращивания молодняка. В будущем предприятие готовится получить официальный статус племенного репродуктора. Общий объем инвестиций в проект составит 1,72 млрд руб.: 1 млрд руб. предоставит Сбербанк, 720 млн руб.— частные инвестиции ООО «Ударник». Планируемый объем производства фермы составит порядка 41 т сырого молока в сутки. В результате реализации проекта появится 21 новое рабочее место, будут модернизированы более 160. Средняя зарплата на предприятии должна составить 35 тыс. руб. Прогнозируется, что новое оборудование и высокопроизводительное племенное поголовье поднимут выручку от животноводства в семь раз, что в два раза увеличит налоговые отчисления сельхозпредприятия в бюджеты всех уровней.

Среди проблем в молочной отрасли участники рынка называют высокий уровень конкуренции. «Переработкой молока в Свердловской области занимаются более 50 хозяйствующих субъектов, которые предлагают рынку практически один и тот же ассортимент. Это сказывается на уровне цен, они находятся на предельно минимальной маржинальности, что сдерживает развитие отрасли»,— пояснил генеральный директор «УГМК-Агро» Илья Бондарев.

Уральские урожаи

По данным Росреестра, по состоянию на 1 января 2017 года, общая площадь земель Свердловской области составила 19430,7 тыс. га. Из них 4082,6 тыс. га (21%) — земли сельскохозяйственного назначения. Впрочем, под пашню отводится менее 14%, и с каждым годом этот показатель снижается. «Урал — зона рискованного земледелия. Очень много здесь зависит от того, насколько будет благоприятной погода. Но при этом большую роль играет и тот факт, насколько качественно аграрии подготовились к посадке и уборке урожая»,— отметил заместитель директора свердловского регионального филиала Россельхозбанка Владимир Балтин.

Это не мешает крупным агрохолдингам выращивать овощи и зелень в закрытом грунте. Например, тепличный комбинат «УГМК-Агро» повысил самообеспеченность населения помидорами и огурцами закрытого грунта до 35%. В КРСУ уверены, что именно проекты «умных» теплиц сейчас особенно интересны региону, так как в условиях уральского климата только в технологичных теплицах с утепленным грунтом можно круглогодично получать урожаи овощей без применения химических пестицидов.

Свердловская область также крупнейший на Урале производитель картофеля — 594,7 тыс. т в год. Это позволяет создать завод по производству замороженного картофеля фри (в России доля его импорта достигает 90%).

Поддержка уральских аграриев

Одна из мер поддержки сельхозпроизводителей — льготное кредитование по ставке не выше 5% годовых начало действовать с 1 января 2017 года. Кроме того, Свердловская область готова оказывать помощь приоритетным инвестиционным проектам.

Кроме господдержки, помощь представителям пищевой промышленности оказывают банки. Например, Россельхозбанк запустил специальный кредитный продукт «МикроАПК», который позволяет производителям и переработчикам сельхозпродукции получить заем на проведение сезонных работ и пополнение оборотных средств в ускоренном порядке. Наиболее охотно пользуются заемными средствами аграрии в Красноуфимском, Камышловском, Каменском, Ирбитском и Алапаевском районах. По данным Россельхозбанка, чаще компании берут кредиты на пополнение оборотных средств, реже — на инвестиционные цели в более длительной перспективе.

Уральские продукты и напитки

По данным департамента экономики администрации Екатеринбурга, в первом полугодии 2019 года зафиксировано увеличение объемов отгруженной продукции на предприятиях, занимающихся производством пищевых продуктов, на 12,4% к аналогичному уровню 2018 года. В частности, увеличились объемы производства мясных полуфабрикатов — в 2,5 раза, овощей и грибов, консервированных для кратковременного хранения,— в 2,4 раза, переработанной и консервированной рыбы — в 1,5 раза. В то же время наблюдалось снижение объемов производства колбасных вареных изделий в 1,9 раза.

Объем отгруженной продукции на предприятиях, занимающихся производством напитков, в Екатеринбурге увеличился на 23,3%. Например, рынок пива в Свердловской области показывает рост на протяжении двух последних лет, как в деньгах, так и в объемах. Однако темпы роста в 2019 году замедляются, рассказал директор по корпоративным вопросам Heineken в России (в Екатеринбурге расположен завод «Патра») Кирилл Болматов. По его словам, на рынке пива благоприятно отразились послабления, связанные с проведением Чемпионата мира по футболу 2018 года. Господин Болматов добавил, что уральцы стали чаще делать выбор в пользу сортов пива более дорогого сегмента, а также проявляют интерес к необычным сортам пива (например, эль, стаут, пшеничное пиво и т.д.).

«Задача производителей — работать над выпуском новых уникальных продуктов, которые имеют большой потенциал на нашей территории»,— считает Илья Бондарев. В пример он привел запуск производства сыров с благородной белой плесенью на Верхнепышминском молочном заводе. «В месяц производится порядка 5 т сыра: бюш, камамбер, валансе, шевре. Раньше такие продукты уральцы могли попробовать только в путешествиях, доставлять мягкие сыры с небольшими сроками годности из-за рубежа проблематично. К тому же мы всегда будем иметь преимущество перед зарубежными конкурентами за счет свежести и стоимости продукта»,— отметил господин Бондарев.

У Свердловской области огромные перспективы в развитии пищевой промышленности, уверены эксперты. В большей степени это касается животноводства, производства молока, сыров, творога. «В нашей стране аграрный сектор имеет большой потенциал импортозамещения, особенно в части мясной и молочной продукции, овощей и фруктов. Сегодня есть реальная возможность нарастить объемы бизнеса, причем в первую очередь за счет использования существующих площадок и мощностей, которые можно загрузить на 100%»,— считает Владимир Балтин.

Евгения Яблонская