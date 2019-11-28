«Одно рабочее место создает до 9 рабочих мест в смежных отраслях»

Алексей Молчанов, директор завода Coca-Cola в Екатеринбурге

— Какой объем инвестиций направила Coca-Cola в развитие производства в Екатеринбурге?

— Инвестиции за последние восемь лет, с 2010 по 2018 годы, составили $47,3 млн (в ценах 2018 года). Всего за последние 20 лет Coca-Cola в России инвестировала в развитие Свердловской области более 2 млрд руб. Налоги, уплаченные компанией в бюджет региона с 2017 по 2018 годы, составляют 56,3 млн руб. Совокупные налоговые отчисления в бюджет страны от Coca-Cola в России, поставщиков и клиентов в 2018 году составили порядка 36,5 млрд руб. Это 0,2% всех налоговых поступлений в российский бюджет.

Мы верим в рынок, завод Coca-Cola в Екатеринбурге для нас один из стратегически важных. Он работает более 20 лет и является одним из предприятий, показывающих стабильно высокие показатели по эффективности производства. В 2018 году, несмотря на негативные макроэкономические факторы и общую стагнацию рынка безалкогольных напитков, завод выпустил 135 млн литров продукции (на 2% превышает показатели 2017 года).

— Какие сейчас мощности у завода в Екатеринбурге? Какие у него рынки сбыта?

— Завод располагает двумя современными линиями по розливу безалкогольных напитков в пластиковую упаковку суммарной производственной мощностью более 56 млн литров в год. Производимая на заводе продукция марок Coca-Cola, Coca-ColaZero, Fanta, Sprite, BonAqua, Schweppes поставляется, кроме Свердловской области, в Челябинскую, Тюменскую, Курганскую области, Пермский край, Удмуртию, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

— Завод в Екатеринбурге работает с местными поставщиками?

— В России количество поставщиков компании по сравнению с периодом 2013–2016 годов значительно выросло. За два года число постоянных партнеров увеличилось с 600 до 2700 — почти в 4,5 раза. Таким образом, Coca-Cola является одним из наиболее значимых закупщиков российских товаров и услуг. 96% сырья и материалов, которые компания закупает для производства,— отечественных поставщиков. Есть поставщики и из уральских регионов. По нашим оценкам, одно рабочее место в Coca-Cola в России создает до 9 рабочих мест в смежных отраслях.

— Как вы оцениваете работу властей Свердловской области с инвесторами?

— В Свердловской области действует широкий спектр мер государственной поддержки инвесторов, в том числе налоговые льготы, субсидирование ставок по кредитам, предоставление земельных участков без торгов и другие, безусловно, популярные среди инвесторов.

Однако многим компаниям для успешной реализации инвестпроектов нужно содействие не только в решении масштабных вопросов финансирования, но и в преодолении различных более мелких барьеров, разумеется, в рамках законодательства. Например, в получении необходимых разрешений от органов местного самоуправления, решения вопросов с земельными участками, инфраструктурой. То есть требуется административное сопровождение. Появление такой структуры или функции в действующей структуре, при условии, что она будет реально работать, принесло бы большую пользу для дальнейшего улучшения инвестиционного климата.

Беседовал Николай Яблонский