Вопрос цены

Дмитрий Берестнев, ведущий аналитик отдела отраслевой экспертизы банка «Открытие»



Уральский федеральный округ произвел в 2018 году 269 тыс. т кондитерских изделий, что составило 6,9% от общего объема кондитерской продукции. Потребление сладостей в России выросло с 21,1 кг/чел. в год в 2010 году до 25,2 кг/чел. в год в 2018 году.

В 2018 году из Уральского федерального округа на экспорт направлено всего 14 тыс. т кондитерских изделий, что составляет и около 5% от общего объема производства в округе, и менее 3% от общего объема экспорта из РФ. Уральский федеральный округ имеет высокий экспортный потенциал кондитерской продукции в связи с непосредственной близостью к основному покупателю российских сладостей — Казахстану, а также в связи с усилением мер господдержки инвестиционных проектов, направленных на создание новой товарной массы для экспорта.

Сейчас во внешней торговле РФ кондитерскими изделиями произошли кардинальные изменения. Импорт кондитерских изделий в 2015 году упал на 48% по сравнением с пиковым 2013 годом — с 446 тыс. т до 230 тыс. т. Закупка кондитерской продукции на Украине, которая в 2010 году поставляла в Россию половину всего объема импорта,— 186 тыс. т, практически прекратилась к 2019 году. Рост цен на импортную продукцию, вследствие роста курса валюты, привел к изменению структуры импорта: доля дорогой шоколадной продукции снизилась с 40% в 2013 году до 31% в 2015 году и была разделена поровну между сахаристой и мучной продукцией.

Экспорт кондитерских изделий имел обратную динамику: он вырос с 2010 года по 2018 год в 2,14 раза — с 251 тыс. т до 536 тыс. т, или до $1,16 млрд в стоимостном выражении. Структура экспорта, несмотря на существенный рост, осталась практически неизменной: 85% экспорта примерно поровну делят мучные изделия и шоколадная продукция, остальную часть составляют сахаристые изделия. По прогнозу Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, экспорт кондитерской продукции может вырасти до 1 млн т к 2024 году.

Казахстан лидирует среди стран-импортеров российской кондитерской продукции. За восемь лет объем экспорта в Казахстан вырос в 2,2 раза, до 148 тыс. т. Белоруссия нарастила объем закупок кондитерской продукции из России в 2,5 раза и вышла на второе место с объемом 81 тыс. т, которое ранее занимала Украина. Активный экспорт продукции в Китай начался только в 2015 году, но к 2018 году составлял уже 10% от общего объема поставок за рубеж — 53 тыс. т. Китайский рынок является наиболее перспективным для экспорта кондитерской продукции.