Дмитрий Дегтярев, министр АПК и продовольствия Свердловской области



— Какие тенденции на рынке пищевой промышленности региона вы можете отметить?

— В России, как и во всем мире, сейчас наблюдается тренд на здоровый образ жизни и правильное питание. Поэтому довольно активно развивается рынок продуктов питания с заданными оздоровительными свойствами и высокой биологической ценностью.

Мы сейчас выходим на международный рынок. Нашу продукцию знают не только на внутреннем рынке России, но и за ее пределами (масложировая, молочная, кондитерская). В рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» мы разработали и активно реализуем региональный проект «Экспорт продукции АПК». К 2024 году планируется увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса Свердловской области по сравнению с 2017 годом в 2,4 раза.

— Какие полезные продукты производятся на Среднем Урале?

— Производство функциональных и специализированных продуктов в основном активно развивается в хлебопекарной и молочной отраслях. Хлебокомбинатами выпускается широкий ассортимент изделий, обогащенных витаминно-минеральными комплексами, отрубями, орехами, овощными и фруктовыми цукатами. В молочной промышленности — продукты, обогащенные бифидобактериями, витаминными комплексами и микроэлементами. Кисломолочные продукты лечебно-профилактического назначения содержат достаточное количество незаменимых аминокислот, витаминов А, D, Е, богаты солями фосфора, кальция, магния, участвующими в обмене веществ организма человека. Есть специальная молочная продуктовая линейка, рассчитанная на детей раннего возраста, что стало возможным благодаря полной обеспеченности молочных заводов молоком-сырьем, произведенным на территории области.

— Какие самые крупные инвестиционные проекты пищевой и перерабатывающей промышленности вы можете отметить?

— В июне в ООО «Молочная Благодать» состоялось открытие цеха по сушке молочной сыворотки и обезжиренного молока до 100 т перерабатываемого сырья в смену. Продолжается начатая в 2018 году реконструкция производственной площадки «Богдановичский городской молочный завод» и строительство производственного корпуса для изготовления традиционной молочной продукции и молочной продукции для детского питания. В компании «Талицкие молочные фермы» ведется строительство нового производственного комплекса, что позволит перерабатывать до 150 т сырого молока в сутки. С 2019 года на комбинате СМАК реализуется инвестиционный проект по строительству хлебокомбината и переносу производственных мощностей из центра Екатеринбурга в район аэропорта Кольцово; ввод его в эксплуатацию намечен на 2021 год.

— Каких показателей планируется достичь в производстве продуктов питания к концу 2019 года?

— Планируется достичь следующих объемов: мясо и субпродукты — не менее 141,5 тыс. т; колбасные изделия — не менее 26 тыс. т; мясные полуфабрикаты — не менее 32 тыс. т; жидкое обработанное молоко, включая молоко для детского питания — не менее 202 тыс. т; сливочное масло — не менее 4 тыс. т, сыр и сырные продукты — не менее 7,3 тыс. т, хлеб и хлебобулочные изделия — не менее 131 тыс. т; мука — не менее 42,5 тыс. т.

— Как вы оцениваете уровень конкуренции на Среднем Урале?

— В Свердловской области пищевая и перерабатывающая промышленность представлена 10 отраслями, в которых осуществляют производственную деятельность около 500 предприятий. Высокий уровень конкуренции на рынке пищевых продуктов требует от производителей гибкости как в ассортименте, так и в вопросах ценовой политики. Особенно высока конкуренция в молочной и хлебопекарной отраслях.

Беседовала Евгения Яблонская