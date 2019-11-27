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Владимир Путин вручил Борису Ротенбергу орден в клубе дзюдо

Президент РФ Владимир Путин вручил миллиардеру Борису Ротенбергу орден Александра Невского за заслуги в развитии культуры, спорта и за активную общественную деятельность. Вручение награды состоялось в клубе дзюдо «Турбостроитель», выпускниками которого являются и господин Ротенберг, и сам глава государства. Туда он прибыл в рамках своей рабочей поездки в Петербург.

Также Владимир Путин выступил перед нынешними воспитанниками клуба дзюдо и пообщался с ними в неформальной обстановке.

Напомним, что в тот же день в Петербурге президент России посетил церемонию торжественного запуска трассы М-11, открыл памятник Даниилу Гранину и простился с экс-ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой.

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