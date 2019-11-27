Владимир Путин вручил Борису Ротенбергу орден в клубе дзюдо

Президент РФ Владимир Путин вручил миллиардеру Борису Ротенбергу орден Александра Невского за заслуги в развитии культуры, спорта и за активную общественную деятельность. Вручение награды состоялось в клубе дзюдо «Турбостроитель», выпускниками которого являются и господин Ротенберг, и сам глава государства. Туда он прибыл в рамках своей рабочей поездки в Петербург.

Путин наградил Бориса Ротенберга Орденом Невского за заслуги в развитии культуры и спорта и активную общественную деятельность pic.twitter.com/gTLKbCZ2gr — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 27 ноября 2019 г.

Также Владимир Путин выступил перед нынешними воспитанниками клуба дзюдо и пообщался с ними в неформальной обстановке.

Напомним, что в тот же день в Петербурге президент России посетил церемонию торжественного запуска трассы М-11, открыл памятник Даниилу Гранину и простился с экс-ректором СПбГУ Людмилой Вербицкой.