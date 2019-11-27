Владимир Путин приехал в СПбГУ на церемонию прощания с Людмилой Вербицкой

Президент России Владимир Путин 27 ноября прибыл в Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), где проходит церемония прощания с президентом вуза Людмилой Вербицкой. В здании Двенадцати коллегий с утра проводится гражданская панихида.

Людмила Вербицкая ушла из жизни 24 ноября после продолжительной болезни. Она будет похоронена на Северном кладбище.

Людмила Вербицкая была ректором университета с 1994 по 2008 годы, с 2008 года занимала пост президента вуза. В 2013 году была избрана президентом Российской академии образования, в 2018 году стала лауреатом премии президента РФ.